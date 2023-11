Rasismus olomouckých fanoušků. Nepřípustné, zlobil se brankář Holec

„Na Traorého bučeli celý druhý poločas,“ štvalo brankáře Holce, který v první půli dvakrát vychytal osamoceného Juraje Chvátala a dlouho držel svůj tým ve hře. Když odcházel ze hřiště do kabin, naštvaně na rasistické hučení olomouckých fanoušků upozornil.

Ozývalo se v momentech, kdy se teprve devatenáctiletý Traoré dotknul míče. Ve druhé půli se stáhnul ze středu pole na pravý kraj obrany místo zraněného Mateje Čurmy, takže hrál pod kotlem olomouckých fanoušků.

Hráčů tmavé pleti naskočilo do duelu hned několik. Za Karvinou byl v základu kromě Traorého také útočník Adeleke Akinyemi, v průběhu střídali Emmanuel Ayaosi, Lucky Ezeh a Papalele. Za Olomouc hrál záložník Ola Israel Dele.

Fandové Olomouce nadávkami častovali i svého bývalého útočníka Martina Doležala, který šel na hřiště v poločase. „Doležal, co, ty k...o!“ neslo se několikrát z jejich kotle. „Na to jsem si už zvykl,“ reagoval útočník, který za Olomouc v letech 2008-14 odehrál 56 ligových zápasů a nastřílel v nich 17 gólů. „Ti lidi...to je zbytečné, komentovat to nebudu. Je to jejich volba, nevnímám to, už je mi úplně jedno, co skandují.“

Doležal přiznal, že rasistických pokřiků na spoluhráče Traorého si v zápase nevšimnul. „Bučení na Traorého jsem nezaslechl, nevnímal.“ Spíš se soustředil na to, aby se za Karvinou konečně prosadil. Střídal za stavu 0:1, ale do šance se na těžkém a zasněženém terénu prakticky znovu nedostal.

„Kdy mi to tam konečně spadne? To kdybych věděl,“ krčil rameny. „Samozřejmě si přeju, ať je to co nejdříve, ale bohužel, šance ani nepřicházejí. My si je pomalu ani nevytvoříme, je to těžké. Uvidíme, snad třeba příští zápas mi tam už něco padne. Jedeme do Boleslavi, další těžký zápas, ale nevzdáváme se.“