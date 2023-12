Pardubice si hrábly a hlásí: Se Spartou hrajeme! V noci sněžilo míň

Akce začala v sobotu ráno, v osm hodin nakráčel na hřiště každý, kdo mohl pomoci. Hrablo dostali do ruky trenéři, sportovní ředitel klubu Vít Zavřel či tiskový mluvčí Radek Klier.

Bylo potřeba stáhnout sněhovou vrstvu, která pokrývala trávník. Jinak by nebylo vytápění účinné. „Pracujeme ve velkém množství lidí. Děláme všechno pro to, aby bylo hřiště připravené,“ vykládal Zavřel. „Otázka je, co se odehraje večer, jaké bude počasí přes celou noc,“ dodal.

V tu chvíli byl plac nachystaný, mohlo by se hrát.

Jenže na východě Čech znovu začal padat sníh, to bylo varování. Nakonec však neměly přeháňky dostatečnou sílu a ranní směna měla uklizené hřiště už v deset hodin. V tu chvíli navíc nad stadionem svítilo slunce. Počasí je tedy spíš na parádní lyžování, teploměr ukazuje až minus sedm stupňů, ale...

„Hrát se bude,“ ubezpečil mluvčí Klier.

Výkop může zhatit jedině kalamita (podle předpovědi se nepředpokládá), na kterou by musel zareagovat rozhodčí Černý.