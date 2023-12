Ofsajd proti Spartě: ve hře nevědomé hraní, Vitíkův dotyk by nic neřešil

Komise rozhodčích dodržuje pravidlo, že k verdiktu o ofsajdu jsou zapotřebí prokazatelné záběry, jinak platí gól. V situaci, která zachránila Spartě dva body navíc z Pardubic, k dispozici jsou. William Mukwelle stál blíže své brance než Jaroslav Zelený.

Myslí si to také komise rozhodčích, která schválila verdikt VAR Jana Petříka. „V 90. minutě rozhodčí na základě intervence VAR správně neuznal branku Pardubic pro ofsajd. Hráč Mukwelle v okamžiku posledního dotyku spoluhráče s míčem stál v ofsajdové pozici uvnitř brankového území. Ze záběrů VAR je zřejmé, že Mukwelle byl svou pravou nohou blíže brankové čáře nežli hráč Zelený. Ofsajd bylo možné rozpoznat díky čáře brankového území,“ stojí v komuniké.

Námitka! objevilo se ve veřejném prostoru. Balon na trase mezi přihrávajícím Pablem Ortízem a pozdějším střelcem tečoval sparťan Martin Vitík. A nejspíš to tak je, ovšem na pravidlovém verdiktu se tím nic nemění.

To proto, že se ve Vitíkově případě jednalo o takzvané „nevědomé hraní“. Lidově řečeno, od Vitíka se balon odrazil, aniž by o tom věděl a aniž by měl v úmyslu ho hrát. Mimochodem, i kdyby ho zahrál úmyslně, ovšem pouze instinktivně – například letmé posunutí nohy bez reálné možnosti udělit míči kýžený směr – stejně by se jednalo o nevědomé hraní.

Pravidlo to popisují následovně: „Hráč v ofsajdové pozici, který obdrží míč od soupeře, který vědomě hraje míčem (včetně úmyslného hraní míče rukou) se nepovažuje za hráče, který získal výhodu, pokud to nebyl úmyslný obranný zákrok.“

Takže vědomé hraní obránce = neofsajd, nevědomé (jako u Vitíka) = ofsajd.

Aby to bylo ještě složitější, a to už se to zamotává fest, termín „obranný zákrok“ není to, co si přirozeně představíme. V tomto smyslu se jedná výlučně o situaci, kdy hráč – nejčastěji brankář, ale třeba i bránící fotbalista – vědomě či nevědomě vyrazí přímou střelu na branku a balon se pak odrazí k protihráči stojícímu v ofsajdovém postavení, který vstřelí branku. Pak to ofsajd je.

Na závěr taková zajímavost, při níž se vracíme k nevědomému hraní. Představme si situaci, kdy hráč červených nahrává dozadu, tedy směrem k vlastní brance, a balon napálí do hráče modrých. Od něj se míč odrazí (tedy nevědomé hraní) k jinému hráči červených, jenž stojí v ofsajdovém postavení. Pak se jedná o ofsajd.

I když to vypadá divně.