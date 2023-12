Střelec Boleslavi Suchomel: Nerozumím tomu, co Chorému prochází

Na levém obránci odehrál velmi dobrý zápas, navíc v nastavení první půle dostal balon za záda Jindřicha Staňka. Boleslavský zadák Martin Suchomel (21) se po utkání pozastavil nad tím, co ve FORTUNA:LIZE prochází Tomáši Chorému, který ve středečním utkání došlápl do gólmana Matouše Trmala. „Jeho zákroky jsou naprosto za hranou,“ prohlásil krátce po utkání bek, který ve středočeském klubu hostuje ze Sparty.

Rozumíte tomu, co v zápasech prochází Tomáši Chorému?

„Přemýšlím, jak to říct slušně… Tomáš Chorý je specifický hráč, když mu tohle bude procházet, tak tomu nerozumím. Když třeba náš Dominik Kostka dostane ve druhém zápase (s Libercem) červenou za to, že se otočí zády, hraje míč a chce do něj kopnout patou… A za tohle červená není? To je výsměch.“

Jak se dá takto nepříjemný útočník bránit?

„Hra Plzně je tak stavěná, že to kopou na něj a on to prodlužuje, to má výborné. Víme, že my krajní beci musíme zajišťovat stopery a nabírat náběhy křídel. Jeho zákroky jsou naprosto za hranou. Třeba proti Spartě, co předvedl Asgimu (Sörensenovi) nebo Panymu (Panákovi)… Raději to víc nebudu komentovat.“

Mrzí vás, že jste zápas bodově nezvládli?

„Měli jsme dost šancí, které jsme měli proměnit, a výsledek by byl jiný. Plzeň ukázala kvality a zvítězila. Musíme to hodit za hlavu a soustředit se na další utkání. Určitě to ještě probereme s trenérem a půjdeme soustředit na neděli. Máme před sebou ještě těžký další týden.“

Jak se vám hrál na sněhu?

„Nebylo to nejlehčí, ale to je fotbal, nedá se s tím nic dělat. Snažili jsme se s tím poprat co nejlépe. Když jsme obránce, hraju vždycky v lisokolíkách, také tentokrát jsem zvolil opět tuhle variantu. Hru terénu samozřejmě přizpůsobujeme.“

Měli jste dnes na body?

„Cítili jsme, že ano. Měli jsme šance to zvrátit na svou stranu, bohužel se to nepodařilo. Vasil (Kušej) to při svém nájezdu vyhodnotil takhle, věřil si, víc to nemá cenu řešit. Samozřejmě to mrzí i jeho, že neproměnil.“

Máte radost z vaší trefy?

„Těšilo by to pochopitelně víc, kdybychom to měli i s body. Dostáváme se do šancí, jenom v zakončení to musíme řešit víc s chladnou hlavou a proměňovat.“