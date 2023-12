Holeš doktora neposlechl a riskl to: Trávník? Hrálo se na něm špatně

Naběhl si na Ševčíkův skvělý centr a na zadní tyči Tomáš Holeš nezadržitelně hlavou skóroval. Bránící Tomáš Ladra se nechal převálcovat, jak trefně poznamenal po utkání kouč hostů Marek Kulič. „Ševa dal nádherný oblouček, měl jsem čas vletět do náběhu. Nevím, jestli o mně Ladra věděl. Navíc není žádný obránce,“ líčil slávistický tahoun.

Jak jste si vychutnal ostrý zápas po zdravotní pauze?

„Byl to povedený návrat. Za gól jsem hodně rád. Od té doby, co hraju na stoperu, dávám gólů fakt málo. I za to, že vydržela noha, se kterou jsem měl v posledních týdnech problémy. Povedlo se to se vším všudy. Šel jsem trošku na hranu. Risknul jsem to. Doktor říkal, ať jdu jenom na lavičku.“

Nakonec jste si ale přece jen řekl o střídání.

„Ke konci jsem začal sval trošku cítit, ještě asi nebyl úplně doléčený. Ale vydržel. Nechal jsem se vystřídat, abych si to neurval a mohl odehrát ještě ty dva zápasy. Bylo dobře, že jsem si to mohl vzhledem k výsledku dovolit. Jinak bych to rval přes závit.“

Slavia - Mladá Boleslav: Holešova kapitánská hlavička překonala Trmala, 1:0! Video se připravuje ...

Byla Mladá Boleslav hodně nebezpečná? Vpředu neměla špatné věci.

„Víme, že má do ofenzivy velkou sílu. Věděli jsme, že mají nahoře rychlé hráče v čele s Vasilem Kušejem a budou hrát na brejky. Vasil nám dělal v prvním poločase problémy. Jsem rád, že jsme nedostali gól a vyhráli.“

Budete nohu radši ještě šetřit?

„Teď už moc nenatrénuju. To už by smrdělo nějakým dalším zraněním. Spíš budu mít uzpůsobený program tak, abych byl ve čtvrtek zase k dispozici a ideálně zvládl celý zápas.“

Překvapilo vás, že soupeř nenasadil matadory Marka Matějovského a Marka Suchého?

„Byla to jedna z variant. Oni hráli ve středu a pak budou hrát zase. Mají náročný program, na který nejsou úplně zvyklí. Navíc tyhle terény berou víc sil. Počítali jsme s tím, že Boleslav sestavu trošku protočí. Ale samozřejmě jsme se ji dozvěděli až před zápasem.“

Nedávno nově položený trávník v Edenu je zase ve špatném stavu, co?

„Hrálo se na něm špatně. Strana, na které jsem byl v prvním poločase, je jakžtakž dobrá. Ale u střídaček je to hodně měkké. Já jsem těžší hráč, a když zaberu, trávník se trhá. Asi se není divit v podmínkách, které teď byly.“