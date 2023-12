Futsalista s nejlepší střelou v lize? Ewerton je lepší, než byl Plavšič

Zůstane v Baníku? Odejde? A jestli ano, kam? Ať tak či tak, brazilský kouzelník Ewerton se za dobu svého působení v Česku stal výraznou postavou tuzemské fotbalové scény. „Má asi nejlepší střelu v lize a potvrzují to i trenéři, s kterými jsem se o něm bavil,“ říká na adresu opory Baníku v novém díle pořadu iSkaut redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica: „Navede si to, má tvrdý palec – a skloubí přesnost s razancí,“ pokračuje. „Je to v jeho podání fakt kvér,“ souhlasí Kvasnicův kolega Jiří Fejgl. „Parádní fotbalista, přesně typ hráče, na kterého se chodíš koukat. Ke svému hernímu projevu potřebuje levou lajnu, ale on jen nezasekává doprostřed, jde i do klasického centru. Moc se mi líbí,“ pokračuje Fejgl.