Konferenční liga nestačí, Sparta musí vyhrát. Sörensen i Olatunji jsou zpět

PŘÍMO Z LIMASSOLU | Ano, jde o to, aby Sparta na jaře vůbec hrála kontinentální soutěž. Ale cíl týmu je vyšší: chce zůstat v Evropské lize, ne spadnout do Konferenční či dokonce přijít o možnost zahrát si pohár i na jaře. Stačí jediné – vyhrát poslední duel základní skupiny na stadionu kyperského Arisu Limassol. Nebude to jednoduché.

Moře, pláž, palmy, sluníčko. Kypr láká. Sparta však nepřijela na předvánoční rekreaci. Ostatně v době předzápasového tréninku, kolem osmnácté hodiny (v Česku je o hodinu méně) už nebyla rozhodně letní nálada. Žádné kraťasy, trika s krátkým rukávem, místo toho mikiny, podzimní bundy.

„Ale počasí je příjemnější. Bylo by pěkné, kdybychom se nemuseli vracet,“ usmál se klíčový obránce Filip Panák. „Jenže musíme se vrátit, za tři dny hrajeme s Teplicemi, bude to teplotní šok.“

Před ním však čeká mužstvo zásadní fuška. Stadion pro 11 tisíc lidí, který byl dostaven před dvěma lety, je atraktivní a podle Josefa Kvídy, jenž kope za zdejší Pafos (společně s Arisem jednoho z favoritů ligy), tvrdí, že by měl být plný: „Arisu přeje celý Kypr.“

Sparta však půjde po vítězství, protože jasně cílí na Evropskou ligu. Pád do Konferenční, k níž by jí stačila i prohra o jednu branku, odmítá. „Víme, jak je to kvalitativně poskládané. Evropská liga je hlavní cíl,“ vyhlásil kapitán Ladislav Krejčí. „V Evropské lize hrají lepší týmy, tak to prostě je. Chceme potkávat ty nejlepší v co nejlepší soutěži,“ přihodil trenér Brian Priske.

I on moc dobře ví, jak zašmodrchaně se Sparta k této šanci – zápasu ve stylu play off – dostala. Po prohře na Rangers byla prakticky odepsaná, jenže Aris ukořistil v dalším kole v Glasgow bod a Letenské postrčil. „Aris nám odvedl velmi dobrou službu,“ podotkl Priske.

Aby se však proměnila v úspěch, potřebuje Sparta vyhrát na hřišti soupeře. Jenže to už se jí v Evropě nepovedlo dvanáctkrát v řadě. Naposledy brala vítězství v listopadu 2020 na Celtiku Glasgow. Mužstvo vedl Václav Kotal, hattrick nasázel dnes olomoucký Lukáš Juliš. V sestavě byli ze současného kádru Ladislav Krejčí (dal čtvrtou branku) a Adam Karabec. Martin Vitík seděl na lavici.

„Nijak nás to neděsí. Věříme, že dokážeme uspět a vyhrát. Jede nás podpořit hodně fanoušků. Věříme, že budeme mít domácí atmosféru,“ upozornil Panák, že na stadionu by mělo být na sedm stovek sparťanů.

Ti by měli sledovat elitní sestavu. Priske a spol. nemají žádnou personální nouzi, nikdo není zraněný. Zpět v tréninku je Asger Sörensen, jenž scházel ve třech duelech. Zpět je také útočník Victor Olatunji. Nigerijec chyběl v nominaci na Jablonec, protože na tréninku udeřil mimo hru loktem dalšího forvarda Václava Sejka.

„Trenér Arisu odvádí výbornou práci. Mají velmi dobře organizovaný a strukturovaný tým, kvalitní přechodovou fázi a protiútoky. Ale my budeme připraveni, proti domácím máme svoje zbraně,“ vzkázal Priske. „Nepřijeli jsme hrát na remízu,“ pronesl.

„Jsem upřímně rád, že máme šanci až do konce. Z minulé sezony máme zkušenost s bojem do poslední chvíle. Teď je to podobná situace. Každý si uvědomuje důležitost,“ přidal se kapitán Krejčí.

Ano, Evropská liga vs. Konferenční je značný rozdíl…

Sparťanské počty

Sparta může skončit na kterémkoli místě tabulky. Když na hřišti Arisu…

…vyhraje, postoupí do play off Evropské ligy bez ohledu na výsledek druhého utkání. Mohla by jít i z prvního místa, to pokud Betis s Rangers remizuje a Sparta bude mít lepší skóre než Betis (nyní horší o tři góly).

…remizuje, postoupí do play off Konferenční ligy.

…prohraje, bude mít s Arisem stejný počet bodů a o postupujícím do Konferenční ligy bude rozhodovat vzájemný zápas (první utkání Sparta vyhrála 3:2), případně skóre. To má Sparta nyní o čtyři góly lepší.