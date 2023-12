Kulič: Brutální tlak v závěru nestačil, bod nebereme. Urazili jsme štěstí

Jak jste se cítil ve 13. minutě, kdy jste prohrávali 0:2?

„Vstup do utkání rovná se katastrofa. První gól nabídnutý jako na stříbrném podnose. Suchý tam zaškobrtnul, co k tomu říct, prostě se to stane. Pak hned druhý gól. Pro nás je to velká ztráta.“

Zaskočila vás Karviná aktivitou v úvodu utkání?

„My jsme se zaskočili sami. Třikrát se dostali na naši půlku a dali dva góly, což logicky psychiku hráčů srazí a elán pak chybí.“

Cítili jste se před Karvinou po těch porážkách více pod tlakem?

„Víme, že série pro nás není příznivá, navíc ty zápasy jdou teď z různých důvodů rychle po sobě. Tlak je pořád, pokud jste v lize a my to víme, nejsme hloupí. Když nejsou výsledky, mohou být problémy, tak to je.“

Mladá Boleslav – Karviná: Dominik Holec vystihl směr a penaltu Yusufa vyrazil Video se připravuje ...

Vyčetl jste ten pokutový kop Júsufovi? Tím, že neproměnil, se možná zápas rozhodoval už na sklonku první půle.

„Byli určení tři hráči. Vzal si to Júsuf, protože si nejvíc věřil, tečka. Karviná před tou penaltou chytře protestovala, byla tam žlutá karta, natahovalo se to. Pro zahrávajícího hráče je to vždycky nepříjemné. Holec vystihl stranu, s tím já nic neudělám.“

Myslíte, že protesty Doležala a dalších karvinských hráčů byly účelné, aby Júsufa rozhodili?

„Většinou to děláte tak, abyste rozhodil toho kopajícího. Ten hráč, který jde na penaltu, při prodlevách až moc přemýšlí, kam to kopne. Navíc to počasí taky nepomůže, když chvíli přešlapujete na místě.“

Berete remízu po tom špatném začátku?

„Jednoznačně vám řeknu, že bod nebereme. Vyrovnali jsme v 64. minutě, času na třetí gól bylo dost. Náš tlak bych označil až jako brutální, ale když už jsme se do jejich valu dostali, tak jsme to řešili špatnou přihrávkou. Ani se to k nám neodrazilo, asi jsme na startu zápasu urazili štěstí, které se na naši stranu už potom nenaklonilo.“