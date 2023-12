V KURZU: Bezgólová remíza Baníku se Slavií. Využijí Teplice výletu Sparty?

Jablonec vs. Karviná: Na severu Čech to pohodová idylka s výborným trávníkem nebude. Potvrdí Jablonec roli mírného favorita, nebo se naopak Karviná vzepře podobně jako v Mladé Boleslavi?

Mladá Boleslav vs. Slovácko: Středočeská letargie pokračuje. Slovácko si hýčká výhru nad Bohemians a rovnost bodů s Plzní. Kdo zakončí podzim lépe?

Pardubice vs. Liberec: Čtyři porážky v řadě už by v Pardubicích rádi změnili, proti bude ale poměrně rozjetý Liberec. Bude to očekávaně pohledný fotbal?

Zlín vs. Hradec Králové: Ševci se postaví votrokům a doma by měli vyšívat jistě pohlednější kopanou, než kdyby se duel hrál v Hradci. Hosté jsou však povzbuzeni výhrou z dohrávky.

Bohemians vs. České Budějovice: Klokani potřebují výhru jako sůl, totéž platí snad trojnásob pro Dynamo, které je v rozkladu. Kdo si v Ďolíčku vzpomene na lepší časy?

Ostrava vs. Slavia: Šlágr na závěr podzimu v Ostravě, kde se nehraje snadno. Slavia však potřebuje tři body, aby zůstala v kontaktu se Spartou. Podaří se to?

Olomouc vs. Plzeň: Sigma na Andrově stadionu potrápila nejednoho favorita, Plzeň střídá skvělé výkony s těmi podprůměrnými. Překvapí Hanáci favorizovanou Viktorii?

Sparta vs. Teplice: Pražané budou mít za sebou extrémně důležitý výlet na Kypr. Využije lišák Zdenko Frťala situace a dokážou Teplice na Letné něco uhrát?