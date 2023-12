Třesk v Dynamu! Řeší se majitel i vliv agentů. Podroužek skončil, kdo za něj?

Angažmá na jihu Čech trvalo pouze půl roku. Jan Podroužek podle informací Sportu skončil v pozici sportovního manažera Českých Budějovic, oficiálně k tomu dojde během příštího týdne. Bývalý fotbalový redaktor Sportu se s klubem pravděpodobně rozejde na dohodu. Může to souviset se změnami v majetkové struktuře klubu, který se chystá prodat současný majitel Vladimír Koubek. Už se mluví o jeho možném nástupci, zákulisím zaznívá nezdravý vliv agentů na celý klub.

Dynamo odehrálo mizerný podzim a krčí se na dně tabulky FORTUNA:LIGY. A ještě před koncem podzimní části se v Českých Budějovicích dějí věci. V kancelářích na Střeleckém ostrově brzy oficiálně skončí mimo jiných také Jan Podroužek, jenž se do role sportovního manažera jihočeského klubu přesunul v létě z pozice fotbalového redaktora Sportu. Klub jeho konec ještě nekomunikoval, oficiálně na papíře by k tomu mělo dojít v nejbližších dnech a obě strany se rozejdou na dohodu.

Rozjitřená atmosféra souvisí s mizernými výsledky áčka a celkovým fungováním klubu. Navzdory spekulacím týmu chodily na podzim výplaty, byť se jedna zpozdila o pár dní. Celková situace ale pravděpodobně vyústí v další rozsáhlé změny, které mohou být spojené rovněž se změnou majitele.

Vladimír Koubek, pod kterým mužstvo kleslo na poslední místo ligové tabulky, klub nejspíš prodá zahraničním zájemcům, mluví se o osmdesátiprocentním prodeji mezinárodnímu konsorciu, konkrétně o Britech, Američanech a nejsilněji o Nigerijcích. Koubek si možná v klubu nechá minoritní podíl.

Noví majitelé si nejspíš přivedou své lidi, což souvisí i s Podroužkovým odchodem. Jednou z variant na jeho pozici je podle informací Sportu Roman Lengyel, bývalý obránce Budějovic. Pokud ale stávající majitel v klubu zůstane, může to odradit jiné uvažované persony, které by mohly nastoupit do nového budějovického vedení.

Změny v Dynamu logicky ovlivní i hledání nového trenéra, v týdnu po prohře s Hradcem odstoupil Tomáš Zápotočný. S Podroužkovým odchodem padl uvažovaný příchod Jaroslava Köstla, současného asistenta Jindřicha Trpišovského ve Slavii. Podroužek ho preferoval jako hlavního kandidáta. Horkou variantou může být aktuálně příchod Martina Hyského a jeho realizačního týmu z druholigové Vlašimi.

Kde mají vlastně Budějovice problém? V zákulisí rezonuje silný, až nezdravý vliv dvojice agentů Michala Rakovana a Jiřího Petra. Oba jsou v úzkém kontaktu se stávajícím bossem Koubkem, druhý jmenovaný má vliv i na jednání o příchodu potenciálních nových majitelů.

V Budějovicích měli nebo mají pod sebou řadu klientů – bývalé trenérské duo Tomáš Zápotočný, Marek Nikl, útočníka Zdeňka Ondráška, další hráče Jana Suchana, Quadriho Adedirana, Davida Broukala, Matěje Nikla či Colina Andrewa. Tedy významný počet v rámci celého kádru.

Co bude s Dynamem dál? V sobotu završí podzimní část sezony na Bohemians, do konce roku by měl být známý nový trenér. Další kroky se výrazně odvinou od toho, kam organizaci nasměruje stávající majitel Koubek.