Kulič? Kozel zahradníkem, směje se Kotrba. Jak se málem poprali…

Nová trenérská vlna ve FORTUNA:LIZE byla hitem, ale pozvolna slábne. Prapor nových tváří drží nejvýš Marek Kulič, jenž se s Mladou Boleslaví drží těsně za skupinou o titul. Přitom málokdo by do bývalého výtečného, ale také řádně rozvrkočeného útočníka řekl, že jednou prvoligovou lavičku obsadí. „Překvapuje mě, že se na trenéřinu dal. V dobrém slova smyslu je kozel zahradníkem,“ usmívá se pětašedesátiletý kouč Jiří Kotrba. Naráží tím na zážitky ze společného působení v Příbrami – a že stály za to. Ve speciálním videorozhovoru hovoří o tom, čím mu Kulič připomíná legendárního Tomáše Pospíchala, proč to mezi nimi jednou málem skončilo bitkou, a jak se někdejší rošťák coby jeho kolega prezentuje.

Kotrba vzpomíná na to, jak ho spolu s příbramským bossem Jaroslavem Starkou Kuliče v roce 1999 získali z Lázní Bohdaneč. „Byl to výborný fotbalista i – s prominutím – syčák. Šlo jen o způsob, jak ho v té řece nepustit na břeh, ale tak, aby rozumně plul a neutopil se,“ volí neotřelé přirovnání. Populární „Kulda“ pak pod jeho tvrdou rukou podával výtečné výkony, ale sám přiznával, že na tréninku to byl takřka dennodenní boj.

Jednou to dokonce vyvrcholilo vyhozením z tréninku, honičkou a málem fyzickým střetem. „Vidím to jako dneska. Vždycky, když ho vidím, tak mu to připomínám. A smějeme se tomu,“ povídá Kotrba a detailně líčí celou historku, na jejímž počátku byla Kuličova specialitka: „breakdance“ rozveselující, ovšem také rozptylující spoluhráče. „Když ale situace dojde až takhle daleko, tak už víte, že jeden z vás tam nemůže být,“ dodává vážněji kouč, který v Příbrami v roce 2002 skončil (pak se do ní ještě vrátil).

Ještě před tím zažil se svérázným ofenzivním šikulou jinou pikantní situaci: to když milovník cigaretového dýmu přestal kouřit. Kompenzoval si to ovšem jinak a na výkonech to bylo znát. Proto ho Kotrba, ač nekuřák, vyzval, ať se ke svému zlozvyku raději vrátí… „Mívali jsme čas od času mužstvo složené z velmi problémových hráčů, ale taky velkých fotbalistů,“ ohlíží se. „Měl jsem je rád. Akorát když člověk přišel v pondělí do kabiny, občas si připadal jako v putyce,“ usmívá se.

Pokud jde o trenérskou kariéru, Kulič měl s Mladou Boleslaví výborný start a hlavně výhra 3:1 nad Spartou byla top. Postupem času ovšem začaly přicházet pravidelná venkovní klopýtnutí a bodové ztráty. I tak osmačtyřicetiletého Kuliče experti i rivalové chválí, šéf slávistické lavičky Jindřich Trpišovský pak pasuje středočeský tým na místo v první čtyřce. „Nejdůležitější je, aby byl Marek úspěšný v dlouhodobějším horizontu. Až v době, kdy to nejde, se ukazuje pravá tvář trenéra i týmu,“ upozorňuje Kotrba a popisuje, jak na něj jeho práce působí. „Boleslav má na to, aby zažila úspěšnou sezonu. A Marka to může v hierarchii trenérů vystřelit hodně vysoko…“

Podívejte se na VIDEO.