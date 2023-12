ONLINE + VIDEO: Baník - Slavia. Uspějí Pražané na závěr podzimu?

Slávističtí fotbalisté se radují z třetího gólu do sítě Servette • ČTK / Šimánek Vít

Největší hit 19. kola FORTUNA:LIGY se hraje v Ostravě, kde domácí Baník hostí Slavii. Pražané do Slezska přijíždí v roli favoritů, ve čtvrtek se naladili jasným vítězstvím nad Servette Ženeva, díky kterému postoupili do osmifinále Evropské ligy. Baník trápí nevyrovnanost výkonů, dnes se pokusí tradičního soupeře potrápit. Povede se mu to? ONLINE přenos i VIDEA z utkání sledujte od 15.00 na iSport.cz.