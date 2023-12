Bořil se divil: Tanko prohrál Baníku zápas, Douděra mu nic neřekl

Skoro už se dá říct, že Vítkovice jsou váš oblíbený stadion, ne?

„Asi jo, jsem rád, že jsem mohl pomoct gólem klukům. Že jsme to otočili a vyhráli, protože tady se nevítězí lehce. Baník zase ukázal, že má velkou kvalitu. Šli jsme na morál a zaplaťpánbůh to zvládli.“

Vzpomněl jste si na duben, kdy jste se tady vracel po dlouhé době?

„Určitě, hlavně jsem si ale vzpomněl i na ty další zápasy. Třeba ten, kdy šel Baník taky do deseti, ale otočil zápas a porazil nás. Všechno se mi vrátilo, vnímal jsem to, o to jsem radši.“

Byl jste si jistý, že je balon za čárou?

„Byl jsem u toho, takže ano. Akorát jsem se bál, aby to viděl i pomezní a videorozhodčí. Naštěstí se to potvrdilo, ale já jsem to věděl hned.“

Baník - Slavia: Bořil dotlačil míč za Letáčka, 2:3 Video se připravuje ...

Začátek duelu byl hodně otevřený, že?

„Otevřený a zběsilý poločas. Oba dva celky nahazovaly balony, protože trávník nebyl mokrý. Nedalo se na něm kombinovat, kousalo se to, skákalo. Proto jsme hráli všichni jednoduše. Padly čtyři góly, bylo to dost otevřené, tak jsme si v pauze řekli, že musíme hrát trpělivě. Že hrajeme dobře, akorát jsme vypadli na minutu. Pomohli jsme si standardkou a tím rozhodli.“

Co jste říkal na Tankův zkrat?

„No... Překvapilo mě to, protože to byl normální faul. Ještě jsem se ptal Doudise, jestli mu něco řekl. Prý vůbec nic, takže nevím, proč takhle vyletěl. Myslím si, že jim prohrál zápas. Nevím, co ho takhle eskalovalo, že vyletěl. Jednoznačná červená.“

Jak hodnotíte podzim?

Pozitivně. Mohli jsme mít víc bodů, víc gólů, ale jsme rádi, že se držíme v lize i Evropě. V Evropské lize jsme postoupili ze skupiny z prvního místa, chceme dojít co nejdál. To platí i pro MOL Cup a ligu, kde chceme udělat titul. Vždycky máme takové cíle. Uvidíme, co bude na jaře.

Těšíte se na odpočinek?

„Určitě, tyhle půlroky jsou vždycky náročné. Máme dvacet dní volna, což je docela dlouhá doba. Zregenerujeme, trošku odfrkneme od fotbalu a pak máme leden na to, abychom se připravili a udělali titul.“