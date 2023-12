Jílek gólmany nezavrhuje. Mluvil o diamantu z Nigérie i odchodech

Jaký byl podzim z pohledu kouče Sigmy?

„Chtěli jsme si sáhnout na třicetibodovou hranici. To byla moje vnitřní trenérská výzva. Nedosáhli jsme na ni (28), ale můžeme se bavit o tom, že máme jeden zápas k dobru. Takže ještě na ni dosáhnout můžeme. Nejvíc mě mrzí sekvence domácích utkání, kdy jsme nebrali body. Strašně nám chybí dva se Zlínem, které by nám garantovaly třicetibodový zisk. Ta trojka na začátku mi chybí. Pak bych asi byl spokojený. V kabině jsem říkal, že mužstvo jednoznačně má kvalitu rvát se o šestku, což je náš cíl. Já i hráči cítíme, že jsme mohli být v daleko těsnějším závěsu za třetím místem.“

Čekáte v zimě zásadnější změny v kádru? Například odchod Ondřeje Zmrzlého?

„Určitě tady teď není žádná konkrétní nabídka na hráče. Konkrétně Ondra Zmrzlý udělal obrovský pokrok a může být jedním z cílů mužstev z vyššího postavení. Měl skvělý podzim, má i dobrý věk, zkušenosti. Patří určitě k nejlepším levým obráncům v soutěži. Co se týká posílení, bavíme se o útočné pozici. Maximálně o dvou hráčích.“

Nebude mít zájem o přestup jinam záložník Martin Pospíšil, jehož jste po návratu z Polska tolik nevyužíval?

„Upřímně, nemyslím si to. Hodně spolu mluvíme. Martin zná moje nároky a já znám jeho přednosti i slabiny. Bavíme se o určitém balancu. On má týmu co dát, v tréninku pracuje výborně. V závěru ukázal velmi dobrý přístup. Je logické, že chce hrát co nejvíc, něco má za sebou. Je dobře nastavený. Chce se rvát. Jsem přesvědčený, že nic nevzdá a nikam utíkat nebude. Je na nás, abychom našli společnou cestu, aby se prosadil co nejlépe. Věřím, že Martin na jaře svoji skutečnou kvalitu ukáže.“

Co smolně prohraný poslední zápas s Plzní (1:3)?

„Udělali jsme hloupé chyby. Hráče to mrzí, nejvíc asi Radima Breiteho, který měl ve druhém poločase loženku. Ale strategie byla zvolena správně. Opět jsme se dostali rychle do vedení. A je trestuhodné, když nám soupeř během minuty vyrovná. To je strašná škoda. Reakce obranné trojky nebyla dobrá. Přitom to byla jednoduchá situace. Devět z deseti takových by zvládli. Plzeň dvakrát jednoduše skórovala a nám v šancích bránil Jindra Staněk. Tři, čtyři velmi složité situace vyřešil.“

Herně jste přitom vůbec nestrádali, že?

„O to je to hořčejší. Měli jsme víc nebezpečných situací, kluci za tím šli. Nemám jim asi moc co vytknout, i když bychom si představovali asi ještě větší kvalitu hry. Ale taky si musíme uvědomit, kdo proti nám stál. Vyrovnání by bylo zasloužené. Bohužel, rozhoduje se ve vápnech a tam byl soupeř lepší. Trestal nás. Je vidět, že nám do nejlepší trojky ještě něco chybí.“

Budete brankáři Tomáši Digaňovi vyčítat hrubku před druhou brankou?

„Kdyby zůstal stav do poločasu 1:1, možná jsme si z tohoto zápasu odnesli víc. Ale to jsou jenom kdyby….Tomáš si je nejlíp vědom, že nemá v té situaci čisté svědomí. Udělal chybu, která měla důležitý vliv na konečný výsledek. Utrhnout hráči hlavu asi nepomůže. Úplně stejná chyba je, když nedá Breite takovou šanci. Takové momenty bychom měli zvládat. To je rozdíl mezi top trojkou a námi. Tohle nám možná chybí, abychom byli ještě o kousíček výš.“

Nejsou opakující se zaváhání vašich gólmanů frustrující?

„Myslím, že nemáme špatnou skladbu brankářů. Nezavrhoval bych je. Kvalitu mají, v některých utkáních už to ukázali. Je to o mentální připravenosti. Je pravda, že se to točí a přehazuje z jednoho na druhého. Stabilita ve smyslu, že by nám brankář v pěti zápasech po sobě pomohl dobrým zákrokem, nám teď chybí. Nikdy bych neřekl, že máme špatné gólmany, ale v průběhu dvou sezon nás laciné chyby stály víc bodů a možná lepší umístění. Víme, co dovedou chytit na tréninku. Jenže zápas je něco jiného. Možná je to víc o mentalitě, víře v sebe sama. Musíme si to zanalyzovat. Nebudu teď střílet od boku. Ale určitě se o tom budeme bavit.“

Dá se říct, že mít v bráně třeba Staňka, získáte víc bodů?

„To se můžeme bavit o tom, že kdybychom měli Birmančeviče, máme víc vstřelených gólů. Jsou to hypotézy. Staněk je top brankář, má o něj zájem Slavia. Je jasné, že takový gólman vždycky přinese mužstvu víc bodů než by možná reálně mělo.“

První minuty v lize jste dopřál devatenáctiletému Nigerijci Amasi Mosesovi. Čím vás zaujal?

„Za mě je to hráč, který má na český fotbal nestandardní řešení. Nedělá mu problém souboj jeden na jednoho. On je typologicky úplně jiný hráč než ostatní v týmu. Je to ale o práci. Je to takový drahokam, který musíme brousit a věřit, že své schopnosti bude schopen častěji ukazovat i v zápasech a tlačit na základní sestavu. Ve druhé lize ukazoval, že kvalitu jednoznačně má.“