Rigo v ringu proti Slavii: Slavit gól jsem musel, moc jich totiž nedávám

Šlágrem posledního kola podzimu byl v Ostravě duel domácího Baníku se Slavií. Kdo do Vítkovic zavítal, neprohloupil. Parádní fotbal jen znamenal prohru domácích 2:3. Vidět byl ale mládenec, který ještě před nedávnem patřil Slavii. „Na ty velké soupeře se umíme nachystat, ale bohužel. Musíme se z toho poučit do jarní části sezony a vzít si z toho to nejlepší,“ procedil Tomáš Rigo, který poslouchá chválu napříč podzimem a proti někdejšímu chlebodárci ji potvrdil v praxi. Utažená šajtle v první půli znamenala vedení chacharů, to jim ještě bylo hej. Rigovi sice zůstala bodová nůše prázdná, náš ligový iSport Index v 19. kole však ovládl s celkovou známkou 8,74.

Zápas, ve kterém Baník zásadně neztrácel a vidinu na body mu sebral ten, který měl úspěch nějakou tou trefou spíše přiblížit. Zkrat Abdullahiho Tanka mrzí, ale hrdinou Ostravanů se stal jednadvacetiletý rodák z Popradu.

Po Jurečkově parádní trefě Městský stadion ve Vítkovicích lapal po dechu, jenže neuběhlo ani sto dvacet sekund a Baník vedl. Jako přes kopírák se během chvilky prosadili z hranice vápna vnějším nártem David Buchta a po něm Rigo. Góly si byly tak podobné, že se popletl i místní hlasatel. „Slyšel jsem, že zahlásil Buchtovo jméno, naštěstí to pak opravil. Jsem rád za gól a snad jich bude více,“ řekl po zápase Rigo.

Ten patřil už tradičně k nejlepším hráčům na travnaté ploše. I proti Slavii se prezentoval nebojácně a snažil se hrát dopředu. Alibismus u něj nečekejte. I proto je na podzim tak veleben a chválou nešetřil po utkání ani kouč Slavie Jindřich Trpišovský. „Musím říct, že jsem příjemně překvapený. Stejně jako Matěj Jurásek debutoval v Leverkusenu v Evropské lize. Měli jsme ho v mládeži hodně vysoko. Pamatuju si jeho radary v šestnácti nebo sedmnácti, svítily podobně jako u nejlepších evropských hráčů v jeho kategorii. Hlavně co se týče komplexnosti. Byl s námi dvakrát nebo třikrát v přípravě, pak Vlašim. Je to hodně zajímavý hráč i kluk, který má faktor X do ofenzivy.“

Baník - Slavia: Mizerný Mandousův odkop ztrestal Rigo. Blesková otočka, 2:1 Video se připravuje ...

Více než kdy jindy je možná potřeba zmínit, že Slavia má na Riga nadále předkupní právo. Když za něj do Ostravy přiletí nabídka, Slavia ji může dorovnat. Přitom se v minulosti o slovenského šikulu zajímal kupříkladu i nizozemský Groningen, kde ještě nedávno operoval jeho krajan Tomáš Suslov.

Slovák se však v Baníku našel, od Pavla Hapala dostává moře prostoru a odvděčuje se v dobrém. Novou roli v Ostravě si Rigo užívá. „Ze začátku jsem moc nehrál, ale pak se to rozběhlo a od té doby jsem nechyběl ani jednou v sestavě, za což jsem rád a děkuji trenérovi.“

Jen proti Slavii získal osmnáct míčů, což je nevídané číslo. Poukazuje na to, že Rigo nedá zadarmo ani milimetr hřiště. Ještě by to chtělo vylepšit efektivitu, protože i s gólem do sítě Slavie se zastavil na podzim s bilancí 2+2. Kdyby ale produktivnější skutečně byl, asi nekope v Ostravě.

Proti Slavii mu to však vyšlo a radoval se poprvé od září, kdy pokořil Zlín. „Že bych neměl slavit gól? Nedávám jich hodně, tak se je snažím užít co nejvíc a jsem rád, že to padlo zrovna proti Slavii,“ doplnil záložník, jenž je v poslední době také nedílnou součástí slovenské jednadvacítky.