Priske stvořil TÝM, Kolář míří k roli trojky a historický ligový podzim

Obrat v deseti v zápase s Teplicemi, 50 bodů a vedení v ligové tabulce: „Priske ze Sparty vybudoval opravdový TÝM a to je největší rozdíl oproti éře před ním,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Radek Špryňar. „Dva roky zpátky byl každý zápas o tom, jestli se prosadí Hložek, nebo ne. I za Dočkala to tak bylo. Teď si věří všichni hráči, žijou s lavičkou, nikdo nic nevypustí. Klobouk dolů,“ dodává. „Viděli jste, jak to utkání začal třeba Kuchta? To bylo na vypráskání bičem ze hřiště,“ připojuje svůj pohled Špryňarův kolega Jiří Fejgl. „Ale jak hrál od 25. minuty a celou druhou půli? Něco naprosto fantastického! Ještě jak hecoval diváky…“

Svůj zápas musela proti Baníku otáčet i Slavia, která intenzivně řeší gólmanský post. Přijde z Plzně Staněk? Co s Mandousem? „Ondřeje Koláře trápí zdravotní problémy po všech jeho úrazech a postupně se počítá s tím, že by se přesunul do role třetího gólmana a mentora – měl by tak podobnou úlohu, jako před časem Přemysl Kovář,“ říká Špryňar. „Z mého pohledu Slavia Staňka nepotřebuje. Po Mandousovi to může vzít Kinský, proti Staňkovi je navíc jeho slabší hra nohama,“ míní Fejgl.

Hostem nového dílu Ligy naruby byl i redaktor Martin Vait, pod jehož „dozorem“ jsou v redakci deníku Sport a webu iSport.cz prvoligoví rozhodčí. Jak se podzimní část nejvyšší soutěže (ne)podařila jim? „Žádné přehnané excesy nebyly, celkově bych to viděl na 6 nebo 7 bodů z deseti,“ nabízí svůj pohled a přidává několik postřehů o nastupující generaci sudích, kalibrované čáře a práci s VAR.

