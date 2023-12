Slavia a Tykač. Zdá se, že je hotovo, prodej do konce roku nebo i dřív

Už do konce roku může být opravdu hotovo. CITIC podle informací iSport.cz posvětil prodej svého podílu ve Slavii českému podnikateli Pavlu Tykačovi. Mluví se o sumě od dvou miliard korun výše. Miliardář získává 99,98 % akcií klubu a 100 % stadionu.

Minulou středu čínská společnost CITIC, dlouholetý majitel pražského klubu, schválila odprodej v prvním ze tří plánovaných kroků. Nyní to vypadá, že je hotovo. Vše by mělo být uzavřeno nejpozději do konce roku, možná však mnohem dřív.

Co to znamená pro Slavii, se zatím nedá říct. Mluví se o odšpuntování výstavby mládežnické akademie v Praze Šeberově. Její vznik blokovalo, že čínský majitel nemohl podle zpřísněných státních pravidel investovat do výstavby nemovitostí v zahraničí.

Součástí dohody by však určitě mělo být, že předsedou představenstva, tedy výkonným mužem číslo jedna, zůstává Jaroslav Tvrdík. Změna by neměla nastat ani v realizačním týmu v čele s Jindřichem Trpišovským.