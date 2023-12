Slavia pod Tykačem: investice do růstu i kádru, zajímá se jako Křetínský

Slavii čekají jiné časy. Čínské vklady po počátečním rozmachu postupně uvadaly, s příchodem Pavla Tykače přicházejí nové možnosti. Od miliardáře, který má pověst tvrdého a dravého byznysmena, se čekají promyšlené, ovšem mohutné investice do infrastruktury i hráčů.

Pavel Tykač po svém vstupu do Slavie zdůrazňuje, že mu primárně nejde o obchodní stránku věci. Že přichází jako velký a věrný fanoušek. To potvrzují i lidé, kteří mají o jeho záměrech povědomí. Zároveň ovšem zdůrazňují, že mu hodně záleží na úspěchu, za nímž půjde důrazně. „Je to dravec, který je ochoten počínat si velmi tvrdě,“ říká zdroj Sportu.

Oficiálně se zatím o Tykačových plánech nemluví. Jaroslav Tvrdík na toto téma pouze redakci odpověděl: „Od nového vlastníka můžeme čekat promyšlený a racionální přístup úspěšného manažera a investora v kombinaci s pohledem fanouška, který klub roky pozorně sleduje. Nezačíná od nuly. Rozumíme jeho strategickým cílům, kompetencím majitele i působnosti představenstva a těšíme se na vzájemnou spolupráci.“

Pochopitelná, ovšem obecná slova. Víc nic.

Insideři se shodnou, že Tykač dlouhodobě touží po uznání