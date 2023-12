Stovky milionů oknem? Další prohra Chelsea, je na tom hůř než před rokem

Moises Caicédo, Roméo Lavia, Enzo Fernandéz, Christopher Nkunku, Mychajlo Mudryk… To není kompletní výčet všech hráčů, které Chelsea v pomalu končícím roce 2023 koupila. Jen těch, kteří stáli přes 50 milionů euro. Celkově jich Londýňané přivedli devatenáct a utracená částka dosáhla hodnoty kolem 770 milionů eur.

Ale na hřišti to vidět není. V minulé sezoně nakonec Chelsea po jarním trápení skončila dvanáctá, v tuto chvíli je desátá s 22 body. Na záda ji o skóre tlačí týmy jako Wolverhampton a Bournemouth. Progres od loňských Vánoc nenastal. Po 18. kole byla totiž v minulé sezoně osmá s 25 body. Týmu se výrazně zhoršila obrana, inkasoval o deset branek více než loni touto dobou.

Nutno zmínit, že v Chelsea se samozřejmě i hodně prodávalo – celkem za 290 milionů euro. Obměna kádru byla gigantická, nabízí se tak argument o sehrávání týmu. Na něco podobného narážel i trenér Mauricio Pochettino, který zatím zůstává za očekáváním. „Na začátku sezony jsme o tom hodně mluvili. Jsme mladý tým. Máme hráče, kteří hrají poprvé v lize. Potřebují se adaptovat. Je to o sebevědomí a o kvalitě,“ řekl.

Přitom to byl nejzkušenější forvard Raheem Sterling, který v prvním poločase spálil šanci, kdy běžel s dalšími dvěma spoluhráči sám na brankáře. A i někteří další hráči, kteří nastoupili v základní sestavě, jako Thiago Silva, Armando Broja, Connor Gallagher či Lewis Colwill mají za opaskem alespoň jednu odehranou sezonu mezi anglickou elitou.

Trpělivost mnohým fanouškům už dochází a i přes příslib, který vyvolává první gólový zápis útočníka Christophera Nkunkua volají na sociálních sítích po změně trenéra. Takové řešení ale zatím asi není na stole.

Jak teda ze šlamastiky ven? Jak jinak než dalšími nákupy. Podle Sky Sports či Telegraphu vyhlíží na Stamford Bridge další posily, především do útoku. Primárním cílem by měl být Victor Osimhen, ten ale v Neapoli právě podepsal nový kontrakt. Klub se údajně zajímá i o Ivana Toneyho z Brentfordu a Santiaga Gimenéze z Feyenoordu.

„Tlak je vždy na to, abychom přivedli mladé talenty. Máme různé typy cílů - se zkušenostmi, bez zkušeností, některé mladší než jiné. Jde o to, abychom týmu poskytli to, co potřebuje,“ okomentoval Pochettino případné lednové plány.

Kolik desítek milionů bude Chelsea ještě muset zaplatit, aby klub udělal progres?