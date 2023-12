Půlrok nového šéfa sudích Kovaříka. Nejlepší Szikszay, ale derby s kaňkou

Je to už pět měsíců, co je šéfem Komise rozhodčích. A po bouřlivém startu začíná Libor Kovařík sklízet první plody své práce. Novinek bylo dost, ať už ve změně komunikace nebo v zapojení mladých rozhodčích. Už teď je přitom vidět, že Kovařík vede sudí v lecčems jinak než Příhoda.

Drsný start

Po nečekaném Příhodově konci byl Kovařík hozen do vody. Do té doby de facto druhý muž Komise rozhodčích se najednou musel na vlastní pěst vypořádat s vlčáky v českém fotbale. Bylo třeba doplnit členy KR, do toho řešil velkou personální krizi kvůli rozsáhlé marodce. Na začátku sezony nemohl počítat s Miroslavem Zelinkou, Ondřejem Berkou ani Markem Radinou.

Do toho rozhodčí hned ve třetím kole schytali obrovskou kritiku. Zásadně chyboval Tomáš Klíma v duelu Sparty s Pardubicemi. Ostudu si utrhl Dalibor Černý v zápase Hradce s Budějovicemi, kdy si nenechal poradit od VAR Jany Adámkové a stál si za chybou.

Aby toho nebylo málo, přišla aféra okolo Pavla Orla, který měl na evropském výjezdu požít alkohol a chovat se nevhodně. Komise ho nekompromisně vyřadila z listiny profesionálních rozhodčích, ale trochu se tím dostala i pod tlak zevnitř prostředí a možná i samotných sudí. Ke všemu ukončil kariéru Michal Křepský. Z deseti sudích, kteří v minulé sezoně odpískali patnáct a více utkání, jich tak zbylo jen pět.

Mladí využili šanci