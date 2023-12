Mejdra bombarduje Hradec, on se chce porvat ve Spartě. A co bude s Vydrou?

V minulé sezoně byl jedním z důležitých členů mistrovské party. Ještě na začátku té aktuální dostal zásadní šance v boji o Ligu mistrů. Po zbytek podzimu však byl Jan Mejdr ve Spartě prakticky mužem v ofsajdu. O pravého záložníka zájem je, na Letné ještě jeho budoucnost neřešili. Až leden ukáže, co s ním bude - a to stejné platí o nadějném obránci Patriku Vydrovi, také on je středem zájmu.

Do Hradce Králové dorazil ze Sokolova v zimě roku 2020. Mužstvo outsidera druhé ligy tehdy vyměnil za favorita. Ani se nečekalo, že půjde o významnou posilu, vždyť Jan Mejdr byl známý spíše jako youtuber, jeho vesrkze fotbalová videa byla už tehdy hitem.

Šlágrem se nakonec stal i on. „Votrokům“ pomohl za rok a půl do ligy, to ještě pod koučem Zdenkem Frťalou. V nejvyšší soutěži pak ještě více vyrostl pod Miroslavem Koubkem, který ho nasadil na pozici pravého wingbeka.

Hned po jedné sezoně přestoupil do Sparty, do klubu, v němž vyrůstal. Z Letné dorazilo do Hradce 13 milionů, to byla obří cifra.

V první sezoně se vyplatila, Mejdr byl platný. Ve druhé však i pro zranění zapadl mezi náhradníky. V lize naskočil jen třikrát. Zájem o jeho služby projevil Hradec. „Bombardují ho,“ potvrzuje zdroj z Letné.