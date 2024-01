Pohyby v Plzni: zásek u Durosinmiho, řeší se model Dweh z Vyškova

V plzeňských kancelářích na startu nového roku skládají kádr pro jarní část sezony. Zatím stále není potvrzen transfer Rafia Durosinmiho (21) do Frankfurtu. Jednání se zadrhla ve chvíli, kdy byl nigerijský útočník v Německu na zdravotních testech. Reálně se jeví příchod univerzála pro levou stranu Cheicka Souarého (21) z Vyškova, klub u něj chce kopírovat úspěšný model s letním angažováním stopera Sampsona Dweha (22).

Rafiu Durosinmi mezi svátky odletěl do Německa na zdravotní testy, finalizovala se podoba rekordního plzeňského transferu. Vše spělo ke zdárné dohodě, jenže oficiální štempl stále není. Podle informací Sportu zástupci Frankfurtu stále váhají s finálním podpisem. Plzeň chce mít jasno do pátku, kdy mužstvo startuje zimní přípravu.

V případě, že k potvrzení dohody nedojde, začne Durosinmi s tréninkem v Plzni. Nigérijský forvard se aktuálně dává dohromady po operaci kolene, pokud půjde všechno dobře, mohl by naskočit do zápasů už na jaře. Viktoria vzhledem k úspěšnému podzimu a příjmům z Konferenční ligy nutně prodávat nemusí, proto nechce jít s podmínkami dolů. Jedná se o částce pohybující se okolo deseti milionů eur (přibližně 250 milionů korun) plus případné další bonusy.

Plzeň má rozjednané i některé příchody, posílit chce zejména levou stranu. Dlouhodobě sleduje Ondřeje Zmrzlého (24), který odehrál výteční ligový podzim s bilancí 3+5. Sigma za svou oporu s kontraktem platným do léta 2025 ale požaduje