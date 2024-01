Zmrzlý do Slavie. Přestup je blízko, kolik dostane Sigma?

Zažívá svou nejproduktivnější sezonu, přitom má za sebou jen podzimní část. Ondřej Zmrzlý byl jedním z diamantů dobře šlapajícího olomouckého týmu, v 18 zápasech zaznamenal statistiku 3+5. Je ale nutné použít slovo „byl“, rodák z Bělkovic-Lašťan je už více než jednou nohou ve Slavii.

V něčem to překvapivé není. S nákupy z Olomouce přeci jen měli v nedávné době ve Vršovicích šťastnou ruku – ať u Davida Zimy nebo u Mojmíra Chytila. Zmrzlý navíc dlouhodobě v Edenu figuruje na vrcholu seznamu vysněných posil. „Cítíme, že jeden univerzální hráč, který by zvládnul hrát střed hřiště a byl by to levák, by se nám hodil,“ řekl Trpišovský na konci srpna a dodal, že jeho požadavky splňují v lize jen dva hráči. Bylo celkem jasné, že jeden z nich byl právě olomoucký bek. Zájem o něj koneckonců popsal iSport.cz už 1. ledna.

Po dalším povedeném půlroce na Hané se čtyřiadvacetiletá hvězdička dlouho očekávaného transferu dočkala. Ten klapl pouhých pár dní poté, co Zmrzlý přešel z agentské stáje Martina Říhy k