Proč „S“ nakupují v Norsku: výchova, skauti v Africe i odchod miliardářů

Příchod norského reprezentanta Markuse Solbakkena není výstřel do tmy, Sparta vstupuje do vyzkoušených vod. Stejně jako Slavia si vyzkoušela, že sázka na posily ze Skandinávie se zkrátka vyplácí. Především Norsko je pro pražské kluby trhem, kde se všechny možné faktory schází prakticky perfektně. Otázkou zůstává, jak dlouho to vydrží. „Ve výchově hráčů mají před českou ligou ohromný náskok,“ říká slávistický sportovní ředitel Jiří Bílek.