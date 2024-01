Ekonom Zahradník: Odvážný Tykač, ne chladný kvádr. Proč koupil Slavii teď?

Nový proud vjíždí do „obvodů“ fotbalové Slavie, kterou od čínských majitelů přebírá miliardář Pavel Tykač. Uzavírá se tím osmiletá etapa, ba éra, po níž pražský velkoklub opět bude plně v českých rukou. Jaký je jeho nový vlastník a odrazí se to nějak na fungování slavné značky? „Žralok je asi příliš silné, moc predátorské slovo. Ale je to bezesporu člověk odvážný, který má své kroky velmi rozmyšlené, člověk velice přímý,“ říká v rozhovoru pro iSport PREMIUM přední ekonom oblékající dres České spořitelny, člen Národní ekonomické rady vlády a také fanoušek Slavie Petr Zahradník.

Nejprve ještě v kontextu hodnotí fotbalovou akvizici Číňanů a popisuje, co Slavii přinesla. Glosuje Tykačovy výroky, jimiž oznámení svého vstupu do klubu doprovodil, zamýšlí se nad jeho motivací, ale vrací se i ke spornějším počátkům jeho působení v byznysu, ve kterém je nyní jeho vlajkovou lodí společnost Sev.en Energy. Kromě jiného se pak Zahradník dotýká i nového náboje, který může dostat soupeření rivalů z metropole vlastněných nově shodně miliardáři z energetického průmyslu: podle magazínu Forbes čtvrtým nejbohatším Čechem Tykačem (s odhadovanou hodnotou majetku 183,3 miliardy korun) a druhým nejbohatším Danielem Křetínským (210,9 miliardy korun), jenž do Sparty vstoupil již v roce 2004.

Co je pro vás symbolem končící čínské éry ve Slavii?

„Řekl bych, že to byly především naděje vytvářené někdy po roce 2010 a poté velmi silně akcentované minulým prezidentem. Byla tu snaha jaksi vzbudit velikánská očekávání ohledně toho, jakým způsobem může být Čína významným investorem nejenom v České republice, ale i v jiných evropských zemích. Ale na rozdíl od některých z nich, koneckonců třeba od relativně blízkého Maďarska, se tyto naděje vůbec nenaplnily. Podíl Číny na přímých zahraničních investicích v České republice je, řekněme, zcela zanedbatelný a možná i to charakterizuje tuto éru poté, co se nejenom nenaplnila původní silná slova, ale došlo i k určité změně politických garnitur. Zdá se, že čínský kapitál zkrátka do České republiky neproudí, a dokonce ani ti stávající investoři nemají úplně velký zájem v ní zůstávat. Takže kdybych to shrnul, skutečně bych hovořil o velkých očekáváních, která zůstala nenaplněná.“

Není Slavia nakonec nejúspěšnější čínskou investicí v České republice?

„Jde o nejúspěšnější akvizici Číňanů v Česku, nenazýval bych to úplně investicí, protože mám pocit, že v České republice zcela určitě ne a řekněme a ani téměř v jakékoliv jiné zemi střední Evropy není fotbal byznysem, autonomním a na silných nohách postaveným odvětvím, které by se obešlo bez významné kapitálové nebo i mecenášské podpory. O investicích bych se tedy v této věci vůbec neodvážil hovořit. I ve světle zmíněných očekávání by vlastnit a provozovat úspěšný fotbalový klub mohlo znamenat jakousi statusovou záležitost, která doprovází a zdůrazní právě skutečné investice, s nimiž se počítalo, ale co z těch čínských zbylo...“

Co čínští vlastníci klubu z Edenu přinesli?