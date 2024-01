SESTŘIH: Sparta - Kodaň 2:0. Po blikanci proti deseti, trefili se Olatunji a Kuchta

Úřadující čeští mistři nastoupili do obou poločasů v kompletně rozdílných sestavách. V dresu Pražanů se představili i obě zimní posily. Do první půle zasáhl norský záložník Solbakken, do druhé albánský útočník Tuci. Na Letnou dorazilo 11 011 diváků.

Hlavní rozhodčí Ladislav Szikszay a jeho asistent Michal Volf nastoupili se speciální kamerou připevněnou na hrudi. Cílem projektu bylo zdokonalení diváckého zážitku, jelikož televizní přenos na O2 TV Sport nabídl sledujícím živé záběry z pohledu sudích.

Sparta se poprvé prosadila v 17. minutě, kdy Laci přihrál do běhu Olatunjimu a nigerijský útočník propálil gólmana Grabaru.

Poté stoper Vavro ve skluzu fauloval spoluhráče ze slovenské reprezentace Haraslína a rozhodčí Szikszay ho vyloučil. Tempo utkání tím opadlo a diváci se až do konce zápasu mnoha šancí nedočkali.

Pojistku přidali Letenští v 76. minutě. Tuci si zpracoval Rynešův centr, napálil tyč a Kuchta se pohotovou dorážkou nemýlil. Kodaň, kterou v osmifinále LM na přelomu února a března čeká obhájce trofeje Manchester City, nevyhrála v přípravě ani podruhé. V úterý remizovala 2:2 na hřišti Glasgow Rangers, s nimiž se Pražané utkali na podzim ve skupině Evropské ligy.

V pondělí odletí Sparta na soustředění do Marbelly. Ve Španělsku postupně vyzve maďarský tým Puskás Akadémia, za nějž nastupují Češi Patrizio Stronati a Jakub Plšek, obhájce norského titulu a přemožitele Bohemians 1905 z poslední kvalifikace Evropské konferenční ligy Bodö/Glimt a úřadujícího švédského mistra Malmö.

Jarní část první ligy začnou Pražané 10. února na hřišti nováčka Karviné. V únoru je čeká i dvojzápas úvodního vyřazovacího kola EL s Galatasaray Istanbul, na nějž Kodaň narazila na podzim ve skupině LM, a také čtvrtfinále domácího poháru na Slavii. Právě před městským rivalem vedou Letenští neúplnou tabulku o pět bodů, vršovický celek má ale duel k dobru.