Plzeň před soustředěním: pár škrtů asi přijde, Durosinmi ještě není top

V sobotu dopoledne odehráli poslední domácí zápas v rámci zimní přípravy. Plzeň zdolala Duklu Praha 1:0 a po nedělním volnu může balit na herní kemp do španělského Benidormu. V západočeském kádru aktuálně figuruje 25 hráčů a tři brankáři. Před odletem se bude soupisce škrtat – řeší se odchod Pavla Buchy do amerického Cincinnati i budoucnost dalších hráčů. „K malému zúžení asi dojít musí,“ řekl po sobotní přípravě plzeňský asistent Marek Bakoš.

Co ukázal zápas s Duklou?

„Zase jsme zkoušeli nějaké věci, vazby mezi hráči, ti noví si tady zvykají. Proti Dukle jsme odehráli zajímavý, dobrý zápas s kvalitním soupeřem, který hrál solidně v ofenzivě i defenzivě. V prvním poločase jsme si vytvořili zajímavé situace, měli dvě, tři gólové šance, nedali jsme penaltu. Herní projev byl v prvním poločase lepší, ve druhém jsme měli také dobré přechody dopředu, ale nedokázali jsme je využít, proto zápas skončil jen 1:0. Jeden, dva góly jsme mohli dát navíc a bylo by to lepší.“

Zmínil jste nové hráče – jak si v Plzni zvykají?

„Je na nich znát, že jsou v novém týmu, v novém prostředí s novými úkoly. Věděli jsme, že to od nich na začátku nebude úplně stoprocentní, ale na to máme ještě nějaké zápasy, abychom se vyladili. Zvykli si na to, kde, kdo a kam přihrává, navnímali novinky a pak by to mohlo být dobré.“

Jste s hrubou přípravou spokojení?

„Jsme už skoro v polovině. Nestalo se něco, s čím bychom byli nespokojení, jedeme podle plánu. Odehráli jsme tři zápasy, které nám ukázaly dobré věci.“

Jak chcete pracovat s kádrem před pondělním odletem do Španělska?

„Všechno se řeší. Máme jeden, dva dny na to, abychom si vyhodnotili potřebné věci. K malému zúžení asi musí dojít. Počet hráčů na soustředění bude malinko nižší.“

Takže budete škrtat ještě před odletem?

„Může to tak být, že dojde k nějakým škrtům. Vyhodnotíme si to a dáme to do kupy. Chceme na soustředění co nejvíc hráčů. Samozřejmě jsou tam nějaké omezené počty, ale chceme, abychom byli kompletní, mohli dobře trénovat a připravit se v zápasech.“

Alex Tamm, který je na zkoušce z Estonska, bude pokračovat?

„Budeme ho řešit, čeká nás komunikace s jeho klubem i hráčem.“

V jakém stavu je návrat Rafia Durosinmiho?

„Rafiu ještě není na hřišti z pohledu míče a práce s týmem, návrat nějakou chvíli potrvá.“

Co Jan Sýkora, který se zranil v první přípravě proti Žižkovu?

„Měl by každým dnem začít trénovat s týmem a pak se dostane i do zápasů. Očekáváme návrat velmi brzy.“

Proč nenastoupil Pavel Bucha?

„Někteří kluci mají drobné zdravotní problémy, jsou tam lehké nemoci, nechceme nic riskovat. Hráči, co byli stoprocentně připravení, proti Dukle nastoupili, u těch, co měli nějaké drobnosti, jsme to přibrzdili. Není proč riskovat.“

Hrozí, že někdo kvůli zdravotním trablům vynechá soustředění?

„To si nemyslím, aby to bylo takové, že by měl někdo mít tak dlouhou pauzu.“