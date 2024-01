Durosinmi do Frankfurtu: Uzavřená kapitola, kolem kolena zvláštní šum

Zájem, který prosakoval do médií prakticky celý podzim, naznačoval, že Rafiu Durosinmi byl pro Eintracht Frankfurt absolutní přestupovou prioritou. Tak to ale zřejmě úplně nebylo. Kromě zdravotního stavu hráli při jednáních velkou roli agenti i rakouský útočník Saša Kalajdžič. „Po této zkušenosti se klub pro Durosinmiho už nevrátí, je to pro ně uzavřená kapitola,“ říká pro deník Sport německý novinář Christopher Michel.

Pro německá média šlo rozhodně o šok. Kluby v nejlepších ligách mívají zdravotní stav hráčů obvykle zmáknutý do puntíku, červená na semaforu se v poslední možný moment ukáže málokdy. „Z hlavy si nic podobného nepamatuji. Ve Frankfurtu to byl naposledy Sidney Sam, ale to už bylo před nějakými deseti lety. Skrytých zranění bývá opravdu málo,“ tvrdí Christopher Michel z redakce webu fussball.news a televize Sport 1.

Existuje možnost, že měl Eintracht stav hráče zmapovaný, věděl, že je ve hře operace, a přesto nechal rozhodnutí na tu nejzazší chvíli. Jak se totiž shodují informace fussbal.news a deníku Sport, nebyl absolutní přestupovou prioritou „orlů“. V době, kdy finišovali jeho příchod, nadále udržovali kontakty s dalšími útočníky.

Nigerijec byl zkrátka jednou z mnoha možností. To by platilo i v případě, že by neexistovaly jeho zdravotní problémy. „Po odchodu Randala Kola Muaniho do PSG chtěl klub okamžitou posilu. Tou Durosinmi není. Musel by se aklimatizovat a rozehrát se. V Plzni navíc nepředváděl dobré výkony tak dlouho. U ztroskotaného přestupu hrál podle mě velkou roli i Saša Kalajdžič,“ míní novinář.

Rakouský útočník má s bundesligou bohaté zkušenosti, před pár lety o něj při štaci ve Stuttgartu stál i Bayern Mnichov. „Je možné, že varianta příchodu Kalajdžiče byla zmíněná při jednání s Durosinmiho agenturou. Celý klub byl v tu chvíli na nohou, hodně o něj stáli,“ podotýká Michel o střelci, který do Hesenska zamířil na hostování z anglického Wolverhamptonu.

V novém prostředí už stihl naskočit do dvou zápasů a připsal si jednu asistenci. Durosinmi mezitím s plzeňským týmem ani netrénuje. Frankfurt byl na začátku ledna otevřený variantě, že přijdou oba hráči – jeden s krátkodobým výhledem, jeden s dlouhodobým. To by se ale Adolf Šádek musel spokojit s nabídkou 5–6 milionů eur (přes 120 milionů korun). Právě to byla částka, nad kterou německá strana odmítala jít.

Informace o chybějícím vazu byly pro Christophera Michela novinkou. Jak přiznává, kolem Durosinmiho kolena probíhal v Německu zvláštní informační šum.

„O podobném zranění jsem u fotbalisty ještě neslyšel. Snad bude moct nadále hrát na nejvyšší úrovni. Najít angažmá v top lize pro něj ale už může být těžké,“ poukazuje na fakt, že neúspěšné zdravotní prohlídky bývají v hráčských životopisech velkou kaňkou. Informace o nich jsou často pod pokličkou, protože mohou výrazně ovlivnit zbytek kariéry.

I proto už Frankfurt jednání s Plzní pravděpodobně neobnoví. „Klub od přestupu upustil a nemělo by k němu dojít ani v budoucnosti. Po této zkušenosti se pro Durosinmiho nevrátí, je to uzavřená kapitola,“ říká německý novinář.