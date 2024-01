Cletus „Čistič“ v akci: kouč mu věří, na Zlín nákladná posila. Co Schánělec?

Má to být pecka. Tank, který rozbije soupeřovy útoky a konstruktivně založí protiakce svého mužstva. Záložník Cletus Nombil (23) ve čtvrtek dopoledne v přípravě proti Vyškovu (0:0) poprvé oblékl dres FC Zlín. Co posila ze slovenské Petržalky ukázala? Nerozehranost, pár míčů mladý Ghaňan zbytečně vyházel. „Ty ztráty pramenily z rychlosti hry,“ uvedl kouč Bronislav Červenka.

S Cletusem Nombilem přichází do Zlína pověst velmi zajímavého defenzivního halva. Robustní chlapík s minulostí v Izraeli i ve Spartě má za sebou povedený podzim v Petržalce, kde ve druhé lize zaujal Slovan Bratislava či České Budějovice. Nakonec ho však koupil Zlín, v řádu za několik milionů korun. Na klub z Baťova města nákladná investice. Upsal se mu na tři a půl roku.

Proti Vyškovu byl premiérově v akci. Na zádech žlutého dresu číslo 80, tradiční pozice před stopery. Nombil „Čistič“ měl hrát jen třicet minut, na place však na vlastní přání vydržel celý první poločas. „Kvituju to, dlouho nehrál zápas. Je dobře, že to zvládl,“ pravil spokojeně kouč.

Kromě několika špatných přihrávek ukázal i pozitivní věci. Sílu, sebevědomí. „Do zápasu šel spíš z nuly. Potřebuje doběhat, nabrat kondici. Pak se bude určitě cítit líp,“ nepochyboval.

Nombil doteď v zimě pořádně netrénoval. O místo v základu Červenkovy party bude bojovat od pátku na týdenním kempu v Turecku. „Když nemáte odpočaté nohy a jste rychle unavený, projeví se to. Ale on je dostatečně inteligentní fotbalista, který si umí najít prostor. Bude to lepší a lepší,“ věřil v jeho progres.

Až na soustředění absolvuje první duel útočník Tomáš Schánělec (21), host ze Sparty. Doteď ho brzdily zdravotní potíže.

Trenéra těší, že se mu začínají vracet marodi. S výpravou neodletí pouze středopolař David Tkáč, jehož vyřadila trombóza zhruba na tři měsíce. Plus útočník Filip Žák, který je po operačním zákroku na koleně. Ostatní členové kádru už budou u Středozemního moře připraveni na stoprocentní zátěž. Včetně Slončíka, Bartošáka, Natchkebii či Vukadinoviče, jehož ve čtvrtek nepustila do hry bolavá záda. Po narození dítěte je zpátky španělský záložník Pablo González. Po rodině se mu stýská. „Je to pro něj psychicky i fyzicky náročnější,“ uvedl Červenka.

O smlouvu zdárně usiluje nigerijský útočník Kenneth Ikugar (23), který se mihnul ve slovenské Trnavě. Typologicky se do týmu hodí. „Dokáže udržet balon, dobře vidí hru a dát balon do prostoru. Tlačí se do šestnáctky. Má handicap herní i kondiční, ale na tom se dá pracovat. Věřím, že nám pomůže,“ shrnul trenér, jenž už nepředpokládá další zásahy do mužstva. Může přijít maximálně jeden hráč, spíš žádný. „S tímto kádrem půjdeme do ligy,“ sdělil.

V Turecku má Zlín odehrát dvě utkání. Domluven má zatím střet s íranským Nassaji Mazandaran.