Dva turecké skalpy Baníku. Blýskl se Šín i útočníci, posila zatím tahá nohy

Zatím to nevypadá, že by trenér Pavel Hapal chtěl přecházet na systém se třemi stopery. Možná i proto, že Matúše Rusnáka trápí zdravotní problém, nastoupil Baník v obou případech v klasickém schématu 4-2-3-1.

Proti ukrajinskému celku Oboloň Kyjev (13. v tabulce) nezačal kvůli chybné a potrestané rozehrávce brankáře Jakuba Markoviče dobře, pak ale přišel obrat.

Filip Kubala sice pokračuje v podzimním nastavení, tedy stoprocentní pracovitosti, přínosu v předfinální kombinaci, ale spalování gólovek, nicméně srovnání nachystal hezkým sklepnutím Matěji Šínovi.

Mladý středopolař byl při chuti, ve dvojici s Robertem Miškovičem mu to fungovalo stejně slušně jako před týdnem proti Vyškovu. A byl to právě Chorvat, kdo Šínovi ziskem míče a načasovaným přiklepnutím připravil palebnou pozici, kterou talentovaný teenager ze šestnáctky využil.

„Je to radost, ale hlavně je to výsledek kolektivní práce. U toho prvního gólu to byla krásná akce s Filipem Kubalou, u druhého mi to krásně připravil Robert Miškovič. Prostě kolektivní práce,“ pochvaloval si levonohý záložník prostřednictvím oficiálního webu.

Zaujal i mladý Michal Málek. Zejména nebojácností. Táhl několik nebezpečných akcí, nebylo vidět, že v áčku teprve začíná. „Jsem rád, že tady hodně mladých kluků je a že dostávají šanci. Věřím, že to tak bude pokračovat,“ doplnil Šín.

Tečku za výhrou 3:1 udělal Abdullahi Tanko, když prokličkoval mezi několika beky a hokejově zblízka zakončil přesně mezi nohy.

Stopeři Karel Pojezný s Michalem Frydrychem neměli s útočníky protivníka výraznější potíže, byť občas mohli hru vytlačovat výš mnohem rychleji. Naopak víc se určitě do ofenzivy čekalo od krajních beků Jana Jurošky, Eldara Šehiče či Mateje Madleňáka, jenž nastoupil o řadu výš.

„Jsem spokojen s výsledkem, ale i určitými fragmenty hry. Hráli jsme ve vysokém tempu, presinkem jsme soupeře donutili k chybám. Dali jsme tři góly, mohlo jich být i víc, soupeře jsme až na chybu, kterou jsme udělali, do šancí nepustili,“ hodnotil Hapal.

Při vší úctě k Ukrajincům, Olimpija předvedla po obědě celkově mnohem vyšší kvalitativní úroveň. Podzimní účastník skupinové fáze Konferenční ligy (3. místo, 6 bodů) předvedl technickou vyspělost i sebevědomí, Slezanům několikrát umně vyjel z presinku.

Střeleckou smůlu protrhl po Ndefeho centru parádní hlavičkou Ladislav Almási a hned po pauze zvýšil z penalty na 2:0 nekompromisně Jiří Klíma.

Kopala se po faulu na Quadriho Adedirana, což byl nejpovedenější moment Nigerijce v zápase. Posila z Dynama ani na levém, ani na pravém křídle neukázala nic navíc oproti šikovným odchovancům. Oproti Ewertonovi, jenž v sobotu skóroval v Portugalsku za Slavii, už vůbec ne.

Pohybově nevypadal nováček z Českých Budějovic „v topu“, zřejmě se na něm podepsalo fyzicky náročné období. Po jeho laciné ztrátě balonu před šestnáctkou navíc Lublaň snížila na 1:2.

Šlo zrovna o pasáž, kdy byl Baník pod tlakem Slovinců. Stoper Filip Blažek několikrát během chvíle nahrál soupeři přímo na kopačku, útoky se valily na Jiřího Letáčka, peprné výrazy na trávníku i na lavičce demonstrovaly, že přístup v této pasáži nebyl úplně ideální…

Když pak druhý tým Prve Ligy po jednoduchém nákopu za obranu a nejistém vyběhnutí Letáčka snadno vyrovnal lobem z prvního dotyku, Ostravští se na sebe jen nevěřícně dívali. Školácké chyby.

Když už to vypadalo na remízu, navedl si Klíma míč zleva na střed a v poslední minutě Baníku trefil vítězství 3:2. Podhrotový útočník, který je konečně zdravý, tak potvrdil stoupající formu ze závěru podzimu i z prvního testu proti Vyškovu. Efektivitou výrazně tlačí na Kubalu.

FCB čekají další prověrky v úterý. S Dynamem Kyjev a Levski Sofia.