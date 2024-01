Trousil: Vyloučení bylo poučné, karty jsme nepočítali. Chválil Chorého

Co vám ukázal zápas s Kryvbasem?

„Jsme spokojení. Dali jsme tři góly, vzadu udrželi nulu. První poločas nám ukázal hodně dobrých věcí, byla tam výborná součinnost útočných hráčů. Systém 3-5-2 nám fungoval. Dali jsme hezké góly, ke konci půle se to přitvrdilo. Tím, že ve druhém to pokračovalo dál, druhá půle nemá cenu moc hodnotit. Hráli jsme dvacet minut o deseti, bylo strašně moc faulů na obou stranách. Budeme vycházet z první půle, která je pro nás poučným materiálem.“

Stihli jste počítat žluté?

„Nepočítali jsme je. Spíš jsme kluky uklidňovali. Dojezdy skluzem Ukrajinců po odehrání míče byly nepříjemné. Potom jsme faulovali i my, ale nebylo to na nohy, spíš kluci dohrávali souboje tělem. Vysvětlovali jsme si párkrát s jejich trenérem, že jejich dojíždění je nebezpečné. Jsme rádi, že jsme zápas absolvovali, i v lize budou tvrdé zápasy. Jsme také rádi, že to kluci přežili bez zranění. Vyjma Havlise (Milana Havla), který bude doufám v pohodě. Nejednalo se ale o zranění kvůli faulu.“

Nebál jste se, že se zápas nedohraje?

„Bylo to vyostřenější. Kluci si to pojednali sami, sudí byl trošku benevolentnější. Vyřešili to v pohodě. Ale ty dojezdy na nohy, na kotníky byly nepříjemný. Někomu od nás potom praskly nervy a zase se to vyostřilo. K přípravám v cizině tohle ale patří.“

Jak to vypadá s Milanem Havlem?

„Ještě nevíme, co s ním je. Jsme rádi, že zase naskočil a odehrál nějaké zápasy. Poté, co výborně zabránil brejku, zůstal ležet. Uvidíme, máme dost doktorů a fyzioterapeutů, aby se mu pověnovali a řekli, co s ním bude.“

Těší vás forma dvougólového Tomáše Chorého?

„Nehrál kvůli zranění z konce sezony zhruba měsíc a půl, z toho s námi měsíc jen trénoval. Bylo vidět, jak je hladový a chtěl se zapojit. Doktoři ho správně brzdili, aby se mu zranění v obličeji neobnovilo. Už v prvním zápase (proti Ferencvárosi), kdy naskočil do druhé půle, bylo vidět, jakým způsobem se změnil obraz hry, umí skvěle podržet balon. Na hrotu byli dva s Vydrysem (Matějem Vydrou), výborně se doplňovali. Podporovaní Valentou, Pavlem Šulcem, k tomu halvbeci, to nám fungovalo velmi dobře. Pro každého soupeře je velmi nepříjemný, s jeho postavou je pro stopery složité bránit ho ve vápně. Jsme rádi, že minule dal gól a dneska dva.“

Pochválíte Cadua za aktivitu, nebo mu vyčiníte za vyloučení?

„Pro nás je velmi důležitý hráč, ty jeho zasekávačky z levé strany na pravou nohu a nebezpečné centry, ze kterých padají góly… Je velmi efektivní, má čísla. Na této pozici se podobně jako Kopi (Jan Kopic) na druhé straně výborně aklimatizovali, jsou našimi důležitými hráči. Jsou tam další kluci, ale tahle Caduova zbraň je z jeho strany výborná.“

A ta červená?

„Když mu ji rozhodčí dal, byl to asi jeden z deseti, dvanácti zákroků, který si na hřišti během zápasu mohl vybrat. Vybral si zrovna jeho... Pak jsme si říkali, že není vůbec špatné vyzkoušet hru v deseti, v lize jsme do oslabení na podzim ani jednou nešli. Soupeř se do velké šance pak nedostal a i tohle bylo pro nás poučné.“

Z V R P Skóre B