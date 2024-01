Sigmu čekají v Turecku silní soupeři. Singhateh, nebo Juliš? Proč ne oba...

PŘÍMO Z TURECKA | Na začátku ledna Malta, na konci Turecko. Olomouc v zimní přípravě v Česku nemrzne. Na Turecké riviéře, kde přistála v pondělí večer, ji čekají na přírodní trávě dva silní soupeři. Ve středu bulharský šampion Ludogorec Razgrad a v sobotu ligová generálka s dánským Vejle BK. Nebudou u toho záložník či útočník Pavel Zifčák a obránce František Matys. Nevešli se do kádru dvaadvaceti borců do pole. Odejde Zifčák do Jablonce? „To není v mé kompetenci. Oba dál trénují a uvidíme,“ vyhnul se odpovědi trenér Václav Jílek.

Sigma se z letiště v Antalyii přesunula busem zhruba čtyřicet minut do hotelu Trendy Lara. První ze dvou zápasů má na programu ve středu odpoledne. „Je to pro nás dostatečná prověrka,“ líbila se Jílkovi skladba protivníků.

Když se olomoucký kouč po přistání od redaktora iSport.cz. dozvěděl, že Razgrad čeká v úterý také duel s Teplicemi, zaskočilo ho to. „Je to pro mě nová informace,“ přiznal. Že by proti jeho týmu nastoupila horda náhradníků, o to strach nemá. Účastník play off Konferenční ligy, jenž ladí u moře formu na dvojzápas se švýcarským Servette Ženeva, má dostatečně široký a výkonný kádr, aby pokryl dvě utkání ve dvou dnech. „Nevím, jak k tomu přistoupí. Ale účastník evropských pohárů má určitě k dispozici dvacet kvalitních hráčů,“ nepochyboval.

Kdo začne jaro v brance jako jednička? Víceméně už je jasno. Na problematickém postu dost možná dostane důvěru dvacetiletý Tadeáš Stoppen. Druhou variantou je Matúš Macík. S Tomášem Digaňou se údajně nyní příliš nepočítá. V Turecku však jsou všichni tři. „Nějaký plán máme, ale nejdřív ho oznámíme mužstvu,“ uvedl Jílek, jenž bude opatrně nasazovat uzdraveného útočníka Antonína Růska.

Už na Maltě dostal první minuty, ovšem na plnohodnotnou zápasovou zátěž to ještě není. „Není ve stoprocentním stavu připravenosti,“ informoval. „Půjde o to, aby se i on cítil komfortně. Nesmí nastupovat s tím, že nemůže odvést maximum. Dávkování bude postupné. Věřím, že čas hraje v náš prospěch. Každý týden mu bude pomáhat.“

Na Růskově pozici může naskočit Ebrima Singhateh, posila ze Slavie. Kouči se líbí, jak podzimní druholigová kometa z Vlašimi pracuje, na všechno se vyptává. „Ukázal potenciál. Ukazuje věci, které nám někdy chyběly. Rychlost, přímočarost, individuální kvalitu jeden na jednoho,“ vypíchl Jílek přednosti gambijského mladíka. Aklimatizační proces ještě zabere nějakou chvíli, ale už dnes je použitelný do mistráku. „Bude s ním dobrá práce. Doufám, že nám pomůže,“ přál si trenér.

Singhateh realizačnímu týmu sdělil, že je mu jedno, zda hraje na křídle anebo na špici útoku. Původní představa byla, že novic zatlačí na hroťáka Lukáše Juliše, typologicky odlišného hráče. „Pokud si ale zachová Singhateh takovou kvalitu a Julda bude dál střílet góly, proč by nemohli být na hřišti oba?,“ nadhodil.

Na levém wingbeku si vybojoval místo Jiří Sláma, jenž se pokusí zastoupit Ondřeje Zmrzlého. Ten už bojuje o místo ve Slavii. „Ondra odešel na vrcholu výkonnosti. Ne náhodou si ho Slavia vybrala. Na podzim byl možná nejlepším halvbekem v lize. Nahraditelnost možná není okamžitá, ale Jirka Sláma a do budoucna i Kuba Elbel jsou hráči, se kterými chceme pracovat a chceme je tam vidět,“ ujistil Jílek.