Novák se vrátil „domů“: Turecko miluju. Věří Spartě proti Galatasarayi?

Filip Novák mizel tuzemským fotbalovým nadšencům z očích poté, co přestoupil z tureckého Fenerbahce do movitého abudhabijského celku Al-Jazira. • Profimedia

PŘÍMO Z TURECKA | Tady jsem byl a tady taky…Mockrát. Filip Novák (33) by mohl dělat výpravě Sigmy Olomouc na soustředění průvodce. „Turecko je můj druhý domov,“ přibližuje v rozhovoru pro iSport.cz bývalý reprezentační obránce, jenž během čtyř let okusil angažmá v Trabzonsporu a ve slavném Fenerbahce Istanbul. Do země u Středozemního moře se rád vrací. Teď má v hlavě, že před odletem domů vezme spoluhráče na sobotní tahák turecké Süper lig Antalyaspor-Fenerbahce.

Vyjde to s návštěvou utkání vašeho bývalého klubu, který hraje o víkendu zrovna v nedaleké Antalyi?

„Právě řešíme, že bychom se šli podívat. Kdyby to časově šlo, byl bych rád. Hrajeme od tří odpoledne s Vejle, zápas je v sedm večer. Dalo by se to stihnout. Kluků už jsem se ptal, skoro všichni mají zájem.“

Co pro vás znamená Turecko?

„Strávil jsem tam spoustu času, mám hodně vzpomínek. Těšil jsem se sem. Mám kamarády v Antalyi, kteří za mnou přijedou. I jeden agent. Když jsme