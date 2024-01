Vydra hlásí: Tělo drží! Plzeň jako Watford, má v hlavě EURO i trofeje

Matěj Vydra krátce po dvacátých narozeninách vlétl do fotbalu na Ostrovech. Pomohl k postupu do Premier League, v nejlepší soutěži světa odehrál přes 100 utkání. Po 30. narozeninách, kdy se babral z těžkého úrazu kolene, přijal výzvu v Plzni. Po návratu do Česka ho v minulém roce brzdila jiná zranění. „Během přípravy ale tělo drží,“ zaklepe na stůl, když ve velkém rozhovoru vypráví pro deník Sport a web iSport.cz během kempu ve Španělsku.

Máte tedy v sobě pořád oheň mladého kluka, který kdysi vlétl do fotbalu v Anglii?

„Určitě. Kdyby ve mně nebyl, asi by nemělo cenu s fotbalem pokračovat. Minulý rok mám za sebou, na tenhle se těším. Pro mě bude moc důležité zůstat zdravý, pak věřím, že se dokážu prosadit.“

Jaký vlastně byl váš první rok v Plzni?

„Adaptace v českém prostředí pro mě složitá nebyla, v zahraničí to bývávalo horší. Tenhle rok, jak bych to řekl… Nahoru, dolů. Plácal jsem se ve zraněních, nevím, jak to pořádně popsat. Nejsem úplně nadšený z toho, co jsem občas hrál. Prošel jsem si těžkým zraněním kolene, potom se objevovala jiná. Třeba na začátku sezony při odvetě proti Dritě (2. předkolo Konferenční ligy) jsem měl prasklinu v břišáku (břišním svalu), to mě zase zastavilo. Potom na Slavii to byl úraz s kolenem. V podstatě vždycky, když jsem se dostával do formy, tak přišlo zranění.“

Což vás sráželo.

„Zranění jsou naprd. Dostal jsem se do zápasové praxe a kondice, pak z toho zase na tři, čtyři týdny vypadl. Je to na palici. Ale teď musím zaťukat, během přípravy tělo drží, za to jsem rád. Zbývají poslední dny na soustředění ve Španělsku, snad ho dokončím bez problémů. Cílem v přípravě bylo dostat se do pohody a vydržet zdravý, to se zatím daří.“

Pomůže vám na jaře, že jste absolvoval kompletní přípravu?

„Oproti tomu, když jsem před rokem přišel do Plzně, je tohle diametrálně jiné. Byl jsem po těžkém zranění, musel jsem začít pozvolna. Teď všechno klape, znovu říkám, hlavně, aby vydrželo zdraví. Pak už je to jenom v mých nohách.“

Pustí vás koleno do stejných věcí jako před vážným zraněním, po kterém jste skončil v Anglii?

„Koleno drží