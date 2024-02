Dellenbach o přestupech, vztahu se Šádkem a Koubkovi: Dělá super džob!

Ruku podá s úsměvem, přestože se dlouhý den ve Španělsku pomalu chýlí ke konci. Martin Dellenbach je fotbalový nadšenec, hltá ho 24 hodin denně. „V tom jsme s Adolfem Šádkem podobní,“ usmívá se. Hovoří německy, což je aktuálně jeden z nejdůležitějších jazyků v klubu – obstojně ho zvládá i Šádek, čímž je interní komunikace jednodušší.

Dellenbach při hodinovém setkání s redaktory iSportu a serveru sport.cz mluví konkrétně – o pokračování Miroslava Koubka, nepovedeném transferu Rafia Durosinmiho, výměně Jindřicha Staňka, financích, rivalitě s pražskými celky nebo vztahu s dlouholetým bossem Viktorie.

Jak hodnotíte půl rok v Plzni?

„Hned na úvod řeknu – jsme šťastní, že jsme do toho šli! Samozřejmě na začátku je těžké poznat všechny věci, přece jen jste se na ně díval jen zvenku. Ale teď víme, že jsou tady v Plzni skvělé věci, na kterých lze stavět a krůček po krůčku se posouvat dopředu. Základ je však výborný. Líbí se mi, jak se tady pracuje – mentalita všech lidí, klubové DNA. Pracovitost, touha být nejlepší. To je přesně to, co potřebujeme.“

A když se podíváme na sportovní výsledky?

„Jde o vývoj. Podařilo se snížit věkový průměr týmu o nějaké tři roky, přesto sportovní výsledky zůstaly plus minus na stejné úrovni. Hrajeme v evropských pohárech, v lize je podle mě všechno O. K. Je těžké měnit něco, co funguje. Přesto bychom měli pořád zkoušet se posouvat. To se nám společně s Adolfem Šádkem a dalšími lidmi daří. Takže to shrnu: jsem spokojený.“

Co jste říkal úspěšnému podzimu v Konferenční lize?