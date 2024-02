„Čtvrtinový“ Ital Tupta chce přes Liberec na EURO. Jsem na hraně, tuší

PŘÍMO Z TURECKA | Má v sobě něco extra. Umí perfektně kopnout přímák, dát gól z dálky i vymyslet neortodoxní řešení herní situace. Proto může Lubomír Tupta (25) směle usilovat o nominaci na červnové EURO do Německa. „Strašně věřím, že pojedu,“ přiznává odhodlaně. Ve slovenské reprezentaci, jejíž dres oblékl dosud dvakrát, mluví s trenérem Franceskem Calzonou italsky. Aby ne, když prošel Catanií, Veronou, Ascoli a Pescarou. Nejvíc se mu však daří v Liberci, kde na něm bude stát ofenziva i na jaře.

Platí, že sezonu určitě dohrajete ve Slovanu? Občas problesknou zprávy o interesu Slavie i jiných klubů.

„Já o ničem nevím. Přemýšlím jen o Liberci. Nic jiného momentálně v hlavě nemám. Co se děje kolem, to řeší moji agenti. Ne já.“

Jak se cítíte těsně před ligou?

„Výborně. Prvních pár zápasů po návratu do Liberce jsem nebyl ve formě, ale pak jsem se chytil a šlo to. Udělám všechno pro to, aby moje výkony byly stabilní, dal jsem ještě nějaké góly a asistence.“