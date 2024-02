Říčka popsal, jak pro City našel De Bruyneho: Experti si klepali na čelo

Video se připravuje ... Jedenáct let působil v nejlepší fotbalové organizaci světa, pronikl do struktur Manchesteru City. Pracoval i pro Chelsea nebo Hamburk, poznal světovou extratřídu. Jan Říčka (60) po úspěšném a dlouhém období v zahraničí od léta pracuje pro Viktorii Plzeň. Klub jej během soustředění ve Španělsku oficiálně představil jako hlavního skauta. „Považuju za naprosto mimořádné, co se tady povedlo vybudovat,“ zdůraznil ve svém prvním větším rozhovoru po návratu do českého fotbalu. Klubu se povedl majstrštyk, když získal zkušeného vyhledavače talentů. „Největší posila,“ shodují se v některých diskuzích fanoušci. Za pravdu jim dávají i odborníci, kteří znají práci a životopis Jana Říčky. Před odchodem do zahraničí působil ve Slavii, nakonec se rozhodl pro návrat do západočeského regionu, odkud pochází. Na veřejnosti se o jeho práci tolik neví, uvnitř fotbalového hnutí ale patří k nejrespektovanějším personám v Česku. „Skauti mají být neviditelní,“ usmívá se často Jan Říčka, když padne řeč na to, proč jen velmi málo kývne na rozhovory do médií. Přitom mluví zajímavě, jeho zkušenosti z velkého fotbalu nemá v tuzemsku žádný funkcionář. Po představení v Plzni udělal výjimku a pro klubový web nastínil své důvody, proč přijal nabídku od Adolfa Šádka a začal pracovat pro Viktorii. Zmínil i některé „perličky“ z práce pro největší světové kluby – když skautoval Kevina de Bruyheho nebo na jakého hráče, kterého doporučil Pepu Guardiolovi, je nejvíc pyšný. Co všechno v obsáhlém rozhovoru zaznělo?

O skautování největších hvězd „Asi nejznámější jsou příchody Kevina de Bruyneho nebo Haalanda. U Kevina to bylo složitější. První anglické angažmá v Chelsea pro něj nebylo dobré, odešel do Brém, pak do Wolfsburgu. A v Anglii drží nepsané pravidlo, že když se hráč v Premier League neuplatní, tak se za ním zavře voda. Já na něm ale v bundeslize viděl skvělé výkony, efektivitu a začal jsem ho doporučovat natvrdo. I moji kolegové byli spíše proti, tvrdili, že v Anglii nic nepředvedl…Dal na mě až sportovní ředitel Begiristain, který to vše pozorně četl. Do City přišel De Bruyne za částku přes padesát milionů liber, experti si klepali na čelo. Víte, jak jsem byl při prvním zápase nervózní? Kamera ho zabrala ještě v tunelu a hned se řešily ty peníze. Ale on byl hned od začátku fantastický. Řeknu ještě jiné jméno. Brazilského záložníka Fernandinha, kterého jsem doporučil ze Šachtaru Doněck. Nikdo ho moc neznal, rozdíl mezi ligovými soutěžemi byl obrovský. A co si budeme povídat, defenzivní záložník tolik neoslní jako nějaký kanonýr. Ale on byl neskutečně kreativní a na konci sezony ho dvě významná anglická média označila za přestup sezony. To mě, přiznám se, zahřálo.“ Kevin de Bruyne • Foto Reuters

O srovnání zázemí Plzně a největších anglických celků „Když jsem přišel do Chelsea, už byli v tréninkovém areálu v Cobhamu, ale i A mužstvo ještě přežívalo v takových stavebních buňkách. Začínali s výstavbou a dneska je to pohádkové tréninkové centrum se třiceti hřišti. Vzpomínám, že i mládež Tottenhamu hrávala na takové křivé louce s brankami. V krátké době se vše měnilo, prakticky každý klub vybudoval tréninkové areály do nejmodernějších podob. V Plzni jsou ale podmínky skvělé. Nikdo se nemůže vymlouvat, to rozhodně ne. Máme útulnou, moderní Doosan Arenu, tréninkový areál v Luční ulici, kde jsou daleko kvalitnější povrchy než u většiny prvoligových stadionů, teď k tomu nová budova pro mládež. Považuju za naprosto mimořádné, co se tady povedlo pod panem Šádkem ve spolupráci s městem a celý krajem vybudovat."

O skautování Plzně pro City „Ve skupině byl tehdy ještě Bayern a CSKA Moskva. A já dostal za úkol na Viktorku a CSKA připravit trenéru Pellegrinimu rozbor. Detailně jsem popsal každého hráče. Sportovní ředitel mi tehdy řekl, že mi asi bude muset pohrozit, moc se mu to nezdálo. Ale trenér Pellegrini přišel s tím, že to byla do puntíku pravda, že má Viktorka opravdu skvělé hráče. Navíc jsem upozorňoval, že v Plzni je sice menší stadion, ale s výbornou kulisou a soupeřům se tam nehraje moc dobře. I když zpětně, upozorňovat hráče Premier League na atmosféru jsem asi nemusel. (smích)“ Jan Říčka je novým skautem Plzně • Foto Viktoria Plzeň

O rozdílech v práci pro City a pro Plzeň „Skauting je všude stejný. Jen logicky budete hledat trochu v jiném segmentu. Velkokluby dnes koupí hráče za více než 100 milionů eur. Takže ta práce je pro mě stejná, možná ještě o kus náročnější. Někdo se vám bude líbit, ale na trhu nejste sám, bude se líbit určitě konkurenci doma i v zahraničí. Naším cílem je, abychom takové hráče našli a když to bude dávat smysl, dokázali je pro nás získat. Viktorka vyrostla pod vedením pana Šádka na klub mezinárodního formátu a prostě potřebuje najít a vychovávat kvalitní hráče.“ Viktoria Plzeň v přípravě • Foto Michal Beránek/Sport