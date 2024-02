Šádek: Staněk to měl slíbené, i když... Tituly? Snad se Tvrdík přepočítal

Jaké jsou plzeňské cíle do jara?

„Pokud řeknu nejvyšší, v aktuální situaci by to znělo trošku úsměvně, když vidíme, jaký mají momentálně náskok Sparta a Slavia… Naším cílem je na ně vytvořit tlak, dobře vstoupit do jara a když situace dovolí, Spartu se Slavií minimálně nahánět a jaro jim značně znepříjemnit, když nám dají šanci. Nemáme to úplně ve svých rukách, oba týmy hrály na podzim dobře. Ale třeba se karty otočí, dají nám fotbalovou rétorikou čuchnout a budeme se moct s nimi poprat nahoře. Ale k našim cílům - udržet třetí místo, hrajeme také čtvrtfinále MOL Cupu, ten se budeme snažit vyhrát. V Konferenční lize mít štěstí při losu, minimálně přes jednoho soupeře ještě projít a posunout hranici úspěšnosti Viktorie Plzeň v evropských pohárech. Naše cíle nejsou malé, ale není to nic, co by mělo hráčům svazovat nohy. Máme dobrý kádr, hráči jsou nažhavení. Všechny cíle se dají splnit, když budeme mít štěstí, vyhnou se nám zranění a dobře vstoupíme do jara.“

Vyhovuje vám pozice třetího vzadu?

„Být před nimi by mi vyhovovalo víc. (úsměv) Ale jsme v nějaké situaci. Loni jsme naopak byli před některými z nich a víte, jak to dopadlo. Mohl bych být spokojenější, ale být před nimi by bylo daleko víc zavazující. Ze třetího místa si musíme hlídat záda, není tam takový odstup, abychom mohli být v klidu. Chceme samozřejmě koukat dopředu, jak nám to odstup v tabulce dovolí. Ale pokud teď řeknu, že chci honit Spartu se Slavií, vyvolá to spíš drobný úsměv ve vašich tvářích.“

Jak to je s Rafiem Durosinmim? Mluvilo se o možnosti druhé operace…

„Po úrazu v Liberci měl poraněné postranní vazy, doktoři mu operovali poraněnou část kolene. Při závěru podzimu proběhla další vyšetření spojená se zájmem z větších klubů. To přimělo hráče a jeho okolí koleno reoperovat. Rafiovi tedy skončila sezona, došlo k reoperaci předního zkříženého vazu. Probíhá rekonvalescence, uvidíme, jak se bude koleno hojit a zda bude připravený na příští sezonu.“

Váhal jste hodně, zda pustit Jindřicha Staňka do Slavie?

„Pan Tvrdík transfer komentoval po slávistické generálce. Rozhodnutí o odchodu Jindry jsem neudělal ani já, ani klub. Jindrovi byl v minulosti přislíbený přestup, všichni jsme doufali, že to bude do zahraničí. Jindra se rozhodoval deset dní, nakonec se rozhodl přijmout novou výzvu. Dali jsme mu jako klub v minulosti příslib, že mu vyhovíme a jeho rozhodnutí akceptovali. Navíc byla při té příležitosti možnost doplnění kádru o dva mládežnické reprezentanty (Lukáše Červa a Matěje Valentu). Z našeho pohledu i ze strany Slavie je to teď pro obě strany povedený deal. Do jaké míry, to se ukáže časem. Teď se může zdát, že máme navrch, když se Jindra zranil. Ale je to kvalitní gólman a Slavii pomůže. Pevně doufám, že ne tady proti nám, aby to nevyznělo, že fandím Slavii, i když v zápasech v Evropě ano. Jako klub musíme být spokojení, dva hráči, co přišli, budou platnými posilami.“

Co říkáte na zájem silných majitelů o české kluby?

„Zájem o české kluby a o český fotbal ze strany českých investorů, miliardářů, můžeme je nazvat jakkoliv, to je jedině dobře a odráží to samotnou úroveň českého fotbalu.“

Po nástupu Pavla Tykače do Slavie šéf klubu Jaroslav Tvrdík prohlásil, že v deseti letech je cílem Slavie získat pět titulů, čtyřikrát ho může získat největší konkurent (Sparta) a jednou jiný klub. Co mu z pohledu Plzně vzkážete?

„Když tedy pětkrát oni a čtyřikrát konkurent, jednou by to mohlo dopadnout na nás. (úsměv) Znáte mě, víte, že takové prognózy mám hodně rád. Můžete něco takového predikovat, ale vždycky to takhle dopředu nevychází. Věřím, že se Jaroslav přepočítal a v deseti letech mu tohle nevyjde. Je dobré mít vizi, ambice. Také jsme měli pětiletky, ale plánovat na deset let… Ve fotbale nikdo neví, co se stane za půl roku. Přeju jim, aby se jim jejich plány splnily aspoň z padesáti procent.“

Slavia i Sparta dává vysoké sumy za posily. Zvednete i vy své limity?

„Jako klub na tohle nemáme ekonomickou sílu. Musíme reagovat ještě větší prací a budeme ještě pozornější. Nemohl jsem ekonomicky konkurovat Spartě a Slavii ani předtím, pro Plzeň se nic nemění. Konkurujeme tím, v čem jsme zdatnější, silnější. Začíná to prací nahoře v kanclu, dostatečnou motivací pro trenéry a hráče. Vždycky říkám, že cena hráče neznamená automaticky vyšší kvalitu. Ekonomicky mají jiné možnosti, ale po sportovní rovině to neznamená vůbec nic. Musí se dobře pracovat. Věřím, že jsme schopni minimálně eliminovat rozdíl v ekonomice nasazením a vlastní filozofií, která byla, je a bude odlišná. Nemění se to, už jsem několikrát zažil podobné raketové nástupy. Soustředíme se na to, co děláme celou dobu. Naše minulá desetiletka nebyla špatná.“ (úsměv)

Po sezoně končí smlouva trenéru Miroslavu Koubkovi. Kdy chcete rozhodnout o jeho pokračování?

„V případě našeho trenéra je věk jenom číslo. S trenérem a vedením jsme si řekli, že tuhle otázku teď nebudeme otvírat, vrátíme se k ní v průběhu jara. Oba na tu situaci nahlížíme jinak, než před osmi, deseti lety. S klidnou hlavou si podle nastalé situace řekneme, co dál. S trenérem si dokážu představit spousty věcí, on se mnou asi také. Tak to máme i lidsky nastavené. Nechceme se ani jeden znervózňovat tím, co bude po konci sezony. Ale myslím, že konec to nebude. Spíš jde o to, jak si to společně nastavíme v průběhu jarní části.“

Jste spokojený s kádrem?

„S trenérem jsme s kádrem oba spokojení. Vnímám v rámci diskuzí potřebu hrotového útočníka, ale zatím jsme takového, co by kvalitou a vším převyšoval naše stávající útočníky, nenašli. Není nic aktuálního v plánu, i když přestupové období u nás v Česku ještě nekončí. Ale z výkonnostních důvodů už náš kádr nijak zužovat nebudeme, do jara půjdeme ve stavu, v jakém jsme teď.“

V jaké fázi je přestup Pavla Buchy do Cincinnati?

„V nejbližších hodinách dokončíme deal a oznámíme, že Pavel už je v zámoří.“

V Plzni jsou půl roku zahraniční majitelé. Spí se vám lépe?

„Spí se mi dobře, akorát občas ze spaní křičím německy. (smích) Spaní mám výrazně klidnější než v období, kdy jsem tu káru táhl sám. Byl jsem odkázaný na trenéry a kluky v kabině, abych mohl přežít. V lidské rovině se mi tedy spí lépe, ale v podstatě už jsem zapomněl na to, co bylo. Chceme být pořád úspěšní, i když při drobné změně filozofie. Nejde ani tolik o A tým, spíš o přesah do mládeže, její koncepce a rozvoje mladých hráčů s přesahem do budoucna.“

Rozumíte si s novými vlastníky?

„Jsem v klidu. Kdybych se neztotožňoval s filozofií, jakou klub razí, nesedím tady. Nebudu dělat něco, co mě nebude naplňovat. Naopak jsem si dobil baterky, mám před sebou další výzvy. Chci být pořád úspěšný, to je moje životní motto. Ale už se nebudím s tím, že mám někde sekeru deset milionů eur.“

Na závěr téma reprezentace – kdy dojde na jmenování manažera národního týmu?

„Jde o tiskovku Plzně, ale na jednu otázku vám odpovím. Těší mě, že došlo ke jmenování Ivana Haška jako reprezentačního trenéra. Doufám, že bude prodloužený mandát pracovní skupině, termín ohledně manažera je do konce února. V pondělí máme poradu, řeknu svůj názor až tam. Abych nepřekvapil předsedu, který je teď v Paříži, a nekoukal do novin.“