Větší šanci na titul má Slavia, říká Uhrin. Trpišovskému mohl dělat šéfa

Je to bezmála deset let od chvíle, kdy Slavia ještě za rachotu nevyladěného slabšího motoru a se stěží standardní výbavou vyrazila na cestu historického vzestupu. „Byli jsme nadšení, když jsme po třech měsících dostali výplatu,“ vzpomíná trenér Dušan Uhrin mladší, který byl tehdy u toho, když tradiční značku zachraňoval byznysmen Jiří Šimáně a přizval k tomu čínské investory. Miliardář Pavel Tykač nyní přebírá velkoklub z metropole v úplně jiné situaci a Uhrin ve videomagazínu LIGOVÝ INSIDER glosuje jeho plány, mohutné investice do posil, situaci v boji o titul se Spartou i směřování kouče Jindřicha Trpišovského. „Slavia má větší šanci získat titul než Sparta. Má o hodně lepší výchozí pozici,“ míní Uhrin navzdory druhému místu v tabulce a vysvětluje proč.

Už je to posvěcené po všech stránkách, FORTUNA:LIGA dostane nový náboj: duel pražských „S“ bude i střetem dvou ze čtyř největších boháčů Česka Daniela Křetínského a Pavla Tykače. V Edenu už s vědomím jeho příchodu vydali nakupovat ve velkém a v přestupovém supermarketu nechali odhadem čtvrt miliardy korun. Tím Tykač a jeho lidé dávají jasně najevo, že chtějí titul takřka za každou cenu. A alespoň další čtyři z nejbližší desítky možných, jak zní plán nového vlastníka.

„Změna nám dodá jistotu, máme teď možnost konkurovat největšímu rivalovi,“ pravil dokonce kouč Trpišovský, jenž po mistrovském hattricku dvakrát vyšel naprázdno. Není to ovšem taky trochu výmluva? „Kdyby Slavia neprodávala hráče, možná by ty dva tituly získala,“ říká Uhrin. „Ale ten poslední si prohrála sama,“ dodává jedním dechem.

Právě Trpišovský slíbil před Tykačovým nástupem, že v Edenu zůstane dalších pět let. Pokud by se tak stalo, podtrhl by tím jen jedinečnost svého angažmá. Vždyť do Edenu přišel už na konci roku 2017. Svůj červenobílý příběh ovšem mohl začít psát už o dva a půl roku dříve. A právě spolu s Uhrinem. „Bavili jsme se dopodrobna, jak by to mělo vypadat, co si představuje on, co já,“ vzpomíná syn trenéra vicemistrů Evropy z roku 1996 a přidává podrobnosti projektu, ve kterém figurovalo i třaskavé jméno Ivan Horník...

LIGOVÝ INSIDER s... Dušanem Uhrinem

