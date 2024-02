Nováčci z ligy pro Haška: Panák klepe na dveře, trio Plzně i objev sezony

Česká fotbalová liga se vrací po zimní pauze. Bude se bojovat o titul, pohárová umístění i udržení v soutěži. Jenže je tady i další věc - snaha protlačit se do nominace na EURO v Německu. Reprezentační trenér Ivan Hašek bude domácí zápasy sledovat. Ladislav Krejčí nebo David Zima mají téměř stoprocentní jistotu, že pojedou. Ale co ostatní, kteří ještě v národním týmu nezapsali ani jeden start? Deník Sport a web iSport.cz vybral šestici hráčů, na které by Hašek mohl ukázat. Nejvíc procent obdržel...