ONLINE + VIDEO: Karviná - Sparta. Hosté s Karabcem, posily na lavičce

Malmö šlo na začátku zápasu se Spartou do vedení, ale Ladislav Krejčí rychle vyrovnal • Pavel Mazáč / Sport

Sparta vstupuje do jarní části FORTUNA:LIGY na hřišti Karviné. Svěřenci trenéra Briana Priskeho dnešním utkáním startují náročnou nálož, už ve čtvrtek je čeká zápas v Evropské lize proti Galatasarayi. Navnadí se vítězstvím? Mají na co navazovat. Vždyť zimní přípravou prošli bez porážky. Do utkání Letenští jdou v silné sestavě, místo zraněného Lukáše Haraslína hraje Adam Karabec. Zimní posily Markus Solbakken a Indrit Tuci začínají na lavičce. ONLINE přenos a VIDEA klíčových momentů ze zápasu sledujte od 15.00 na iSport.cz!