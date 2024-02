Priske: Krejčí je kluk mnoha možností, nádherný gól. Haraslín bude ready

Co vám vítězství v Karviné ukázalo o formě a připravenosti Sparty na jarní část?

„Byl to dobrý zápas pro nás, měli jsme ho pod kontrolou v hodně aspektech. Oni měli jednu velkou šanci po našem rohu, kterou jsme jim darovali v první půli. Možná ještě jednu menší ve druhé. Měli jsme dobrou organizaci hry, dobrý balanc mezi ofenzivní a defenzivní činností. Věděli jsme, že nejspíš budeme mít vysoké držení míče proti dobře organizovanému soupeři s rychlou přechodovou fází. Poradili jsme si s tím docela dobře, drželi jsme soupeře daleko od brány. A sami jsme si vytvořili dost šancí, možná i na víc než tři branky. První zápas v sezoně jsme měli pod kontrolou.“

Co říkáte na Krejčího parádní nůžky při brance na 1:0?

(pousmál se) „Musím být opatrný, co řeknu, Laďa se na tiskovku asi podívá. Nádherný gól, ani nevím, jak dostal nohu do tohoto místa. On je kluk mnoha možností. Otevřel zápas pro nás, ukázal dobrou kvalitu zakončení a perfektní načasování. Krásný a důležitý gól.“

Karviná - Sparta: Krejčí nádhernými nůžkami zavěsil za Holce! 0:1 Video se připravuje ...

Birmančevič se pro změnu blýsknul třemi asistencemi, byl mužem zápasu?

„Pro nás je ohromně důležitý hráč, má vysokou herní úroveň. Možná se na něj mohla i písknout penalta v prvním poločase, pro soupeře je velkou hrozbou. Má dynamiku, podal velmi dobrý výkon.“

Útočník Jan Kuchta měl v první půli dvě velké šance, nedal. O střídání jste neuvažoval?

„Ne! Ne, to mě ani na moment nenapadlo. Hrál velmi dobrý zápas. Jeho defenzivní práce, jeho napadání a presování středních obránců i brankáře soupeře byly na vysoké úrovni. Vím, mohl dát dva góly, ale to je fotbal. Když budete pracovat tvrdě a disciplinovaně, přijde odměna. Honzovi přišla, ve druhé půli byl odměněn brankou.“

Karviná - Sparta: Kuchtova neskutečná práce, zvýšil na 3:0 do prázdné brány Video se připravuje ...

Na hřiště se poprvé dostaly i zimní posily. Tuci odehrál 25 minut, Solbakken šestnáct. Tak to bylo v plánu?

„Abych se přiznal, nepřemýšlel jsem o plánu, kdy je nasadit. Já přemýšlím v prvé řadě o tom, kdo bude v základu. Důležité je, aby měl každý určitou minutáž. Je dobře, že jsme díky průběhu měli šanci dát nové posily na hřiště. Markus (Solbakken) byl na začátku týdne trochu nemocný, i tak předvedl, jaké má schopnosti. Tuci to samé. Sžívá se s novou pozicí, povedla se mu příprava. Ale není to jen o nich. Na hřiště se dostali i další střídající hráči – Ševčík, Vitík. Ten asi nebyl spokojen s tím, že nebyl v základu, ale to je na mně a realizačním týmu, pro jakou základní jedenáctku se rozhodneme. Všichni ale potřebují minutáž, zápasů a příležitostí nás čeká ještě hodně.“

Ve čtvrtek vás čeká Evropská liga na půdě Galatasaraye, jak to vypadá s Lukášem Haraslínem, bude připravený nastoupit?

„Je ready, bude připravený.“