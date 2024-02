Kometa Wallem zastiňuje Zafeirise. Baník? Přijeli na jih jako nýmandi

Nečekaná přestřelka hned na úvod jara! Slavia doma zdolala Jablonec až díky infarktové koncovce a hodně vidět byl norský křídelník Conrad Wallem – a to jak v dobrém (směrem dopředu), ale i horším (defenziva!) světle. „Až bude kondičně fit, tak bude jednou z hvězd, jednou z komet celé soutěže,“ říká na Wallemovu adresu redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Bartoloměj Černík v novém díle podcastu Liga naruby: „Pomohlo mu, že přišel trochu v tichosti, bez očekávání. Dlouho se ani nevědělo, co hraje za post, ale teď zastiňuje třeba Zafeirise,“ zmiňuje Černík dalšího Nora v červenobílé sestavě.

Druhý pohled na Wallema nabízí v podcastu Černíkův kolega Radek Špryňar: „Hráč základní sestavy Slavie s takovým potenciálem si nemůže dovolit podobně příšerné chování v defenzivě. Byl u dvou gólů Jablonce, úplně se vykašlal na náběhy soupeře,“ upozorňuje Špryňar, kterého pro změnu nadchl dvougólový Jurečka: „Pokud zůstane v podobném módu, neváhal bych s jeho nominací na EURO. Říkal bych si: Patrik Schick, Václav Jurečka – a pak bych se rozhodoval o dalších…“

Senzací kola pak byla blamáž Baníku na jihu Čech a Michal Kvasnica si nebral servítky: „Tohle bylo plivnutí do tváře fanouškům i majiteli. Ostravští přijeli do Budějovic jako úplní nýmandi a co mám zprávy, tak sportovní úsek to na VIP tribuně nesl dost těžce. Zimní pauza jen něco zakryla, vždyť Baník prohrál pět z posledních sedmi ligových zápasů!“

