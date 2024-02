Pes, který se zakousne a nepustí. Jak se navrátilec Zima vyplatí Slavii?

„Já bych si dal inzerát: Chceš vymazat Jamieho? Pořiď si Davida!“ Odkazem na tři roky staré galapředstavení Davida Zimy proti hvězdnému Jamiemu Vardymu začíná Michal Kvasnica nový díl pořadu iSkaut, v němž právě Kvasnica s dalším redaktorem deníku Sport a webu iSport.cz Jiřím Fejglem rozebírají hru Davida Zimy. „On je obránce ze staré školy, čímž mám na mysli, že naplňuje to slovo. Brání. A brání skvěle. To je jeho největší přednost a nejlepší vlastnost. Je to takový pes, který se zakousne a nepustí,“ říká Fejgl.

Vyplatí se Slavii rekordní investice do mladého stopera? Jaká bude jeho role pro EURO 2024? A jak by měla vypadat obrana Slavie při stíhací jízdě za titulem? „Se Zimou významně vzroste šance na menší počet inkasovaných gólů a tím pádem víc bodů v tabulce. Když Slavia vyhraje titul a on bude mít výkonnost, jakou měl předtím, tak nikdo neřekne, že to nebyl povedený transfer. A když ho přeprodají dál, tak to bude ultrapovedený transfer. Myslím, že v Edenu mají jednoduché měřítko: titul rovná se David Zima,“ říká Kvasnica.

„A navíc: Slavia i Sparta posouvají přestupové částky, je to prostě jednoznačný trend,“ upozorňuje Fejgl: „Já Davida vidím jako hráče základní sestavy reprezentace i Slavie, je to fotbalista z italské ligy, 23 let... taková je holt teď cena podobných borců.“

