Kolik vám Slavia nasype? Vukadinovič vrací úder: Asi se zase projdu městem

V závěru poslal odražený balon do sítě, a když viděl, jak asistent rozhodčího běží k půlce hřiště, euforicky se vydal stejným směrem. Byť Vukadin Vukadinovič (33) tušil, že jeho vítězný gól proti Slavii (1:1) kvůli ofsajdu platit nebude. I tak byl po zápase spokojený, usmíval se. A může si zpětně vychutnat pesimistické fanoušky. „Bod má pro nás obrovskou cenu,“ ujišťoval srbský křídelník poté, co se Zlínem okradl v dohrávce FORTUNA:LIGY aspiranta na titul.

Asi si nemůžete stěžovat, že jste nevyhráli, co?

„Kdyby mi někdo řekl před začátkem utkání, že budeme remizovat, beru to se vším všudy. Od pondělí jsem slyšel ve městě od lidí, kolik nám nasypou. Jsem rád, že jsme se s tím vypořádali celkem dobře. Slavii jsme dostupovali, neměla čas na kombinaci. Kluci vzadu odvedli skvělou práci, zakryli náběhy za obranu. Zodpovědně jsme bránili a pořád jsme zlobili. Musím pochválit útočníka Kennyho (Kennetha Ikugara), obrovsky nám pomohl. Skvěle soubojoval, udržel spoustu balonů. Na neděli (derby se Slováckem) jsme se dobře nachystali.“

Takže teď to těm škarohlídům vrátíte, ne?

„Asi se projdu zase městem. (směje se) Uvidíme, co mi řeknou. Vždycky přijdou s něčím novým. Beru to pozitivně. Moc radosti tuhle sezonu fanouškům neděláme, jsme furt dole. Ale věřím, že příště přijdou opět v takovém počtu. Potřebujeme je. Věřím, že derby bude mít náboj.“

Podobný typ útočníka jako je hromotluk Ikugar, vám chyběl, že?

„Myslím, že jo. To byla alfa a omega všeho. Když to na něj kopneme, balony nejen že udrží, ale dobře je sklepne. Z toho můžeme těžit. Teď to bylo ukázkově vidět. Slavia má jednu z nejlepších defenziv v lize a on se s tím vypořádal skvěle. S tímto plusovým bodem nikdo moc nepočítal. Tento výsledek nám může hodně pomoct i do dalších zápasů. Ono to půjde. Ono to jde!“

Na konci jste vstřelil gól na 2:1. Radoval jste se z něj, anebo jste měl jasno, že nebude uznaný?

„Tušil jsem, že to bude nějaká kulišárna. Asi jsem tam stál blbě. Nevybíhal jsem se slávisty ven. Ale pořád jsem se díval na pomezního, že běží na půlku, tak jsem začal běžet taky. Říkal jsem si, že ono to fakt vyjde. Ale když se šel rozhodčí podívat na VAR, bylo to hned jasné a rychlé.“

Viděl jste, jak Václav Jurečka udeřil loktem Josse Didibu a dostal za to pak červenou kartu?

„Didiba ho předtím trošku postrčil a on mu to pak asi oplatil. Ten pohyb jsem viděl. Hned jsem běžel za rozhodčím, ať se na to podívá. Nevím, jestli se nechal vyprovokovat, nebo co. Bylo to zbytečné a červená jasná.“