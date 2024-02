Svědík o taktice, ambicích i stylu: Řvu, sotva popadám dech. Repre? Příště

Když výkonný výbor fotbalové asociace zkraje ledna odklepl jmenování Ivana Haška novým koučem národního mužstva, řada lidí zvolala: „Svědík by byl lepší!“

Náročný trenér přijal verdikt ze Strahova v klidu.

„S reprezentací nebylo vůbec nic,“ ujišťuje v kavárně obchodního centra v Pardubicích, nedaleko od jeho domova.

Nedošlo ani k žádnému oťukávání?

„Nikdo mě nekontaktoval. Ale především - reprezentace už svého trenéra a realizační tým má, a to je důležité. Ivan Hašek je velká osobnost a vybral si skvělé asistenty. Věřím a fandím jejich práci. Já mám svou práci v klubu, kde neustále sbírám nové zkušenosti a poznatky. Pracovní a mezilidské vztahy, které jsem si tam vybudoval, jsou velmi cenné a hodí se do zdravých ambic, které mám.“

Co si máme představit pod zdravými ambicemi?

„Nemám takové ambice, že něco musí být hned. Řekl bych, že mám ambice pokorné a spojené s rozumnou pracovitou cestou. To znamená, že když má něco přijít, tak to přijde. Ale nikdy v této práci nedostanete nic zadarmo.“

Takže když reprezentace padla, pro vás se nic neděje?

„Neděje, ale věřím, že správná doba někdy přijde. Tak to beru. A netýká se to jen reprezentace, ale i dalších výzev. Záleží na tom, jak budu pracovat, jak se bude dařit mužstvu. A taky musí mít člověk štěstí na prostředí, ve kterém je. Na lidi, kteří s vámi pracují nebo vás obklopují. Když se na ně můžete spolehnout, pomůžou vám, když je nejhůře. Je důležité, aby se všichni ztotožnili s trenérovou prací a tahle společná práce ho pak vyšvihla někam jinam.“

Fotbal je zkrátka týmová hra.

„A platí to jak pro hráče, realizační týmy, tak pro funkcionáře i vedení. Jak na klubové, tak na reprezentační úrovni. Chci tím říct, že všechny věci kolem jako trenér sám neovlivníte a potřebujete k tomu skvěle pracující TÝM. Já si vážím, že mám ve Slovácku smlouvu do roku 2025, a vše ostatní nechávám volně plynout. Víc to nemá smysl rozebírat. Soustředím se na práci v klubu.“

Ve Slovácku jste už pět let.

„A šestou sezonu.“

Nakolik současná hra splňuje vaše představy, s kterými jste do klubu přišel?

„Mělo to svůj vývoj, který souvisí i třeba s odchody a příchody hráčů. Takže se pohybujeme po určité křivce. Na začátku jsme se hodně zaměřili na organizaci v obranné fázi. Bylo potřeba i zjednodušit a zpřímočařit ofenzivu. Když jsem si dělal před příchodem do klubu analýzu, nebylo to tak, že by Slovácko nekombinovalo na vlastní polovině, ale neumělo to potom zužitkovat v přechodové fázi. Tým ztrácel míče v důležitých prostorech na vlastní polovině a pak z toho byly nebezpečné situace před jeho brankou. Proto byla důležitá lepší a rychlejší přechodová fáze. Taky jsme museli najít ideální sestavu. Takže bylo důležité si zanalyzovat kádr a vyhodnotit si, co si s danými hráči můžete dovolit hrát v obranné a útočné fázi. Takhle to mám nastavené vždycky. Pokud někam jdu, nejprve si vyhodnotím, na co kádr má. I když realitu stejně poznáte až postupně.“

Protože videozáznamy a statistiky všechno neukážou.

„Důležité je poznat charakter a mentální nastavení jednotlivých hráčů. A to se pozná až v praxi. Hrajete třeba o záchranu a až tam vidíte, jak se který hráč chová pod tímhle tlakem na hřišti. Vy si tyhle informace průběžně vyhodnocujete, podle nich sestavujete silné jádro a na něj nabalujete další hráče. Hru do defenzivy jsme postupně vypilovali tak, že jsme dostávali minimálně gólů. Ale naopak jsme v prvních dvou sezonách měli problémy se střílením gólů. A tak jsme hledali vhodné typy hráčů, kteří by nám pomohli zlepšit produktivitu. Současně ale musíte vnímat možnosti klubu, které jsou u nás skromnějšího charakteru.“

Když jste ke všemu přihlédli, našli jste Václava Jurečku.

„Venca se u nás rok trápil. Přišel v době, kdy v Opavě pouze trénoval s B-týmem a pak léčil zranění. Ale pak se do toho dostal. Postupně se vyprofilovávali i další hráči. Třeba Lukáš Sadílek. Když jsme přišli k týmu, moc nehrál. Ale my jsme věděli, že je do našeho systému super. Protože měl velký fyzický fond, byl poctivý, uměl s balonem. Věděl jsem velmi dobře, co umí z reprezentace do dvaceti let, kde jsem ho vedl a patřil k nejlepším. Akorát se musel usměrnit.“

V čem?