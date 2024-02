Trpišovský chce dalšího Ševčíka: Ale žádného nevidím. A co opora Baníku?

Tři asistence za posledních pět kol. To je bilance Petra Ševčíka, jenž všem názorně připomíná, jakého špílmachra v něm Slavia má. „Dlouhodobě se snažíme přivést hráče, který by mu byl typologicky podobný, ale nevidíme ho v domácí soutěži, ani v zahraničí,“ posteskl si trenér Jindřich Trpišovský, že za devětadvacetiletého kreativce nemá adekvátní náhradu. V Baníku přitom válí Tomáš Rigo. Kometa sezony, na níž mají Sešívaní předkupní právo.

Co se týče metrik tvorby hry, nemá Petr Ševčík mezi středními záložníky F:L rovnocennou konkurenci. Vládne v rozehrávce i tvorbě gólových šancí. Jeho přínos pro ofenzivní fázi je v české nejvyšší soutěži oproti zbytku středopolařů na úplně jiné úrovni.

„Jako jeden z mála hráčů dokáže určovat tempo hry. Má dar volit správná řešení a hlavně posílá míče rychle nahoru. Pokud není na hřišti, chybí naší ofenzivě rozhodující parametry. Momentálně je pro nás nenahraditelný,“ vyjmenoval na podzim Jindřich Trpišovský vlastnosti, pro něž si nemůže Petra Ševčíka vynachválit.

Není proto náhodou, že spolu kroutí již osmou sezonu. Pouze s Ondřejem Kolářem spolupracuje kouč Slavie déle.

Najít adekvátní náhradu je tedy nesmírně obtížný úkol. Jednadvacetiletá opora Baníku Ostrava, Tomáš Rigo, však v mnoha ohledech naplňuje právě Ševčíkův profil.

Slovenský šikula má společně s plzeňským Lukášem Kalvachem vůbec nejvyšší počet přihrávek do pokutového území. Přestože má „pouze“ dvě asistence, vytvořil více gólových šancí než třeba lídr Sparty Kaan Kairinen. Hned po Ševčíkovi je Rigo střeďákem s nejvyšším průměrným počtem přihrávek. To stejné platí i pro pasy do útočné třetiny hřiště.

V umění přihrávek Tomáš Rigo exceluje Video se připravuje ...

K Ševčíkovým specialitám pak patří rozehrávání standardních situací. K těm se v Baníku staví především Ewerton, ovšem Rigovi patří většina standardek z hloubi pole. Jen na jaře z nich už vytvořil tři velice zajímavé situace.

Tomáš Rigo a jeho standardky? Nebezpečí pro soupeře... Video se připravuje ...

Jestli pak má Rigo v něčem navrch, je to defenziva. Oproti Ševčíkovi vyhrává více soubojů, hlaviček a zachytává i více přihrávek. Po zisku míče navíc umí hrát rychle nahoru, což je vlastnost, kterou Jindřich Trpišovský od svých záložníků vyžaduje.

Ostravský Tomáš Rigo a jeho defenzivní činnost Video se připravuje ...

Navíc jen v této sezoně je Rigo díky třem zásahům gólově úspěšnější než Petr Ševčík celkově za předchozí čtyři ročníky. „Trenér na mě apeluje, že mám dobrou střelu a mám to zkoušet. V posledních zápasech jsem se k zakončení příliš nedostával, ale dnes ho bylo hodně,“ pronesl po zápase v Mladé Boleslavi, proti níž vypálil hned šestkrát, čímž se stal nejpilnějším střelcem 21. kola FORTUNA:LIGY.

Střelba patří k oblíbeným činnostem Tomáše Riga Video se připravuje ...

Když v prosinci poslal Baník proti Slavii do vedení 2:1, nezdráhal se slavit. „Nedávám jich hodně, tak se je snažím užít co nejvíc a jsem rád, že to padlo zrovna proti Slavii,“ vysvětloval tehdy reprezentant Slovenska do 21 let.

Zároveň se dočkal velké chvály od bývalého trenéra. „Jsem příjemně překvapený, jak rychle dokázal Baníku pomoci. Je to odvážný, chytrý, komplexní hráč s X faktorem do ofenzivy. Rychle se rozhoduje a rychle roste,“ věděl po vítězství ve Vítkovicích Trpišovský.

V něm se Rigo prosadil přes Petra Ševčíka. A jelikož má Slavia na svého odchovance předkupní právo, není vyloučené, že se opět sejdou ve stejném dresu.

Tomáš Rigo a jeho porovnání se záložníky ve Fortuna lize • Foto Sport

Graf atributů Petra Ševčíka • Foto Sport