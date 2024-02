Liga očima fanoušků: Slavia má titul dál, kritika Sparty a Bazaly nade vše!

V sobotu ke Klokanům. Tady je ještě svět v pořádku. Lidové vstupné 250 korun s možností slevy po internetu, občerstvení také za lidové ceny, akorát roztažený kotel moc atmosféry neudělá. Nevadí. Tady jsme zase soupeři na začátku dali dvě branky a poté se rozpoutal boj. Bohemka už taky umí hrát fotbal, snažila se stále dát kontaktní branku a my zase soupeři do otevřené obrany utíkali. Oboustranně bez efektu. Ale máme ze dvou zápasů šest bodů a to je hlavní. Hra se snad srovná, bude to potřeba. Nikdo vysloveně nezklamal. Teď nás budou čekat anglické týdny a široký kádr se hodí. Těším se, že budeme pokračovat. Obě pražská „S“ máme doma a ještě můžeme zamíchat kartami. Čest královně Viktorce, dobře už bylo. Zvykejme si...

Tak to vypadá, že se vše dobré vrací. Dohrávka v Ostravě, to byl sice běhavý fotbal, ale mému oku moc nelahodil. Bylo to od vápna po vápno, minimum šancí. Ještě že se štěstí usmálo a tři body jsme měli v kapse my.

Sparta Praha

Po Turecku přišla lehká kocovina

Co bylo příčinou výkonu v utkání s Libercem? Trenér říká, že to nebylo výměnou osmi hráčů, chápu, že je chrání. Je však zřejmé, že téměř vždy po poháru dobře nehrajeme. Ani tentokrát to žádná „šou“ nebyla. Dokonce si troufám říci, že účastníci chodeckého závodu Praha – Poděbrady by byli rychlejší než někteří naši hráči v prvním poločase. Kdo viděl, možná mně dá za pravdu, že hrát v plném nasazení třetinu času nestačí. Tentokrát nám to ještě prošlo, ale co zítra? To už nebude možné tolerovat přihrávky stoperů přímo na nohu soupeře nebo neproměněné vyložené šance! Každý hráč má právo udělat chybu, ale pokud se opakují, stojí to za zamyšlení. Ale to už je parketa trenéra, a nikoli nás fandů. Na druhou stranu oceňuji výkon Olatunjiho, jehož potenciál využíváme stále jen na 50 procent. Zdá se, že by už mohl být hráčem na celý zápas. Naproti tomu Tuciho jsem zaregistroval pouze tehdy, když střídal. Možná trochu kritické hodnocení zápasu, ale na koho jiného než nejlepší klub v Česku by měla platit ta nejpřísnější kritéria?

Miloš Kolář. 72 let, fotbalový důchodce