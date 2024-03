Trpišovský dal vzpomenout na jaro. Slavia ustoupila od svých standardů

Přijet si pro remízu. Každý trenér vám řekne, že to je ošemetné a praktikovat to nechce. Koneckonců to pravil i Jindřich Trpišovský. „S bodem spokojení nejsme,“ upozornil. Ano, určitě by všema deseti bral, kdyby po jedné z minima nadějných příležitostí jeho tým skóroval a odvezl si cenný skalp, ale primární cíl byl z herního projevu jasný – neprohrát.

Spojení Slavie a pragmatického přístupu nevídáme často. V nedávné historii se dá spojit se dvěma zápasy. Prvním je bezbranková plichta na Barceloně, kam „sešívaní“ rovněž přijeli s nastavením, že vstřelit gól bude jen příjemným bonusem. Ve studiu iSport.cz si mač Ligy mistrů vybavil i olomoucký kouč Jiří Saňák. „Možná to byl teď pro Slavii trochu návod, jak pokrýt ofenzivní individuality. Na Camp Nou hráli obranu dokonce ještě výš, protože Barcelona nekope dlouhé balony,“ uvedl.

Že pro poslední čistě obranářské utkání Slavie musíme až do roku 2019, vypovídá, jak málo se k této taktice Trpišovský a spol. obrací. Jeho tým hrál vždy odvážně i proti těžkým vahám.

Druhé utkání, které je třeba připomenout,