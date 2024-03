Hoftych o Oscarovi: Tichý predátor, střílí jak ze vzduchovky. V čem je top?

Je Oscar v Česku nedoceněný hráč?

„Já si myslím, že je to u hráčů, kteří plní tuto černou práci, trochu údělem. Jeho hlavním úkolem je odebrat a rozdělovat míče. Pro nás trenéry, ačkoliv je třeba tak často nezmiňujeme, jsou tito hráči naprosto zásadní, vyvažují fázi mezi obranou a útokem. Nejvíce jsou prezentovaní vyloženě útoční nebo vyloženě defenzivní hráči.“

Ale dá se říct, že je pro svůj tým nepostradatelný…

„Rozhodně je to jeden z nejdůležitějších prvků hry Slavie. Stejně tak důležitý byl pro naši hru v Liberci. Jindřich Trpišovský ví, co v něm má, je schopný zahrát prakticky jakýkoliv post. Jen si ho nedokážu představit na středním útočníkovi. Fotbal se hraje bez balonu a on má situaci bez míče načtenou perfektně, pak se umí výborně chovat i po jeho zisku. Je technický, vidí správná řešení. Za mě je to komplexní hráč. Neříkám, že FORTUNA:LIGU přerostl, protože soutěž momentálně považuji za vysoce kvalitní. Ale je to hráč, který má ještě potenciál udělat krok do většího týmu v Evropě.“

Mluvil jste o jeho univerzalitě. Na začátku mu trvalo, než ve Slavii začal nastupovat, své místo ale pak našel na levém beku. Překvapilo vás to?

„Bylo to ve fázi před zraněním Lukáše Provoda, který hrál v záloze Slavie klíčovou roli. Osky je strašně tichý, působí až zakřiknutě. První dva měsíce v Liberci neřekl ani slovo, pak když odcházel, už alespoň reagoval na vtípky,